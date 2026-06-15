Detuvieron a un hombre y un menor de edad tras robar un comercio en Ciudad

Los sospechosos fueron detenidos luego de robar un comercio de venta de celulares. Tras el hecho, se dieron a la fuga, pero fueron capturados por efectivos.

Los sujetos fueron capturados en una persecución,luego de darse a la fuga tras robar un comercio. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un hombre de 38 años y un adolescente de 17 fueron aprehendidos durante la madrugada en Ciudad, tras efectuar un robo en un local de venta de celulares. Los sospechosos fueron capturados tras un operativo coordinado entre el 911 y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 en un comercio ubicado en calle Rioja al 1100. La maniobra delictiva fue detectada mediante cámaras de seguridad, lo que permitió el seguimiento en tiempo real de uno de los sospechosos, quien escapaba con una bolsa negra y abordó un taxi.

Robaron, escaparon, pero fueron detenidos Con esa información, personal policial interceptó el vehículo en la intersección de calles San Martín y Córdoba, donde procedió a la aprehensión de un hombre y la demora de un menor de edad.

Durante el procedimiento se recuperó un soporte para bicicleta y motocicleta marca Soul, sustraído del local.

El detenido mayor de edad registraba pedidos de captura vigentes y antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y amenazas. En tanto, el comercio había sufrido daños en la persiana y la puerta de ingreso, según constató su propietario tras ser alertado por una empresa de monitoreo privado.