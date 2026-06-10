Delincuentes armados interceptaron a un conductor, lo amenazaron y le robaron el auto en Godoy Cruz

La víctima fue interceptada por dos delincuentes armados mientras circulaba por Godoy Cruz. Tras amenazarlo, los asaltantes escaparon con el vehículo.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados que le robaron el vehículo.(foto ilustrativa).

Un joven de 24 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en Godoy Cruz, cuando dos delincuentes armados le robaron el automóvil en el que se desplazaba. Tras concretar el robo del vehículo los malvivientes escaparon del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió pasada la 1 en la intersección de calles Rioja y Mesopotamia. La víctima circulaba a bordo de un Peugeot 408 cuando fue interceptada por dos sujetos.

Lo amenazaron con un arma y le robaron Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes obligaron al conductor a descender del vehículo y le sustrajeron el rodado. Tras concretar el robo, los asaltantes escaparon del lugar