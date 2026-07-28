Investigan un ataque a balazos en Las Heras que dejó a un hombre internado en terapia intensiva
La víctima recibió varios disparos y fue trasladada al Hospital Central. Los investigadores creen que el ataque estaría relacionado con un conflicto previo.
Un hombre de 30 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la noche del lunes en Villa San Joaquín, en Las Heras. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
De acuerdo con información policial, el hecho de sangre ocurrió a las 21 y, según las primeras averiguaciones, estaría vinculado a un conflicto previo entre el herido y otro sujeto, cuya identidad aún no fue informada oficialmente.
Quedó en terapia intensiva
Familiares de la víctima la trasladaron inicialmente al Hospital Carrillo y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital Central, en donde quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
En el lugar del ataque trabajó personal de Policía Científica junto con efectivos de la Unidad Investigativa, quienes realizaron pericias y levantaron distintos elementos de interés para intentar esclarecer la mecánica del hecho e identificar al autor de los disparos.
Ademas, trasendió que el hombre herido, registraba un amplio prontuario delictivo. Entre sus antecedentes figuraban una causa por robo simple en 2013; distintas imputaciones en 2014 por homicidio simple en grado de tentativa, robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego con participación de un menor; una causa por tenencia ilegal de arma en 2015; otra en 2019 por robo agravado por el uso de arma, en concurso ideal con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, además de amenazas coactivas; y, finalmente, en 2025 registraba una medida de captura y una causa por amenazas en contexto de violencia de género.