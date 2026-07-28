Investigan un ataque a balazos en Las Heras que dejó a un hombre internado en terapia intensiva

La víctima recibió varios disparos y fue trasladada al Hospital Central. Los investigadores creen que el ataque estaría relacionado con un conflicto previo.

Un hombre de 30 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la noche del lunes en Villa San Joaquín, en Las Heras. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permanecía internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con información policial, el hecho de sangre ocurrió a las 21 y, según las primeras averiguaciones, estaría vinculado a un conflicto previo entre el herido y otro sujeto, cuya identidad aún no fue informada oficialmente.

Quedó en terapia intensiva Familiares de la víctima la trasladaron inicialmente al Hospital Carrillo y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital Central, en donde quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En el lugar del ataque trabajó personal de Policía Científica junto con efectivos de la Unidad Investigativa, quienes realizaron pericias y levantaron distintos elementos de interés para intentar esclarecer la mecánica del hecho e identificar al autor de los disparos.