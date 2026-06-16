Agredió a una mujer, escapó y fue detenido con un arma tumbera en Maipú

Un hombre fue detenido durante la madrugada en Maipú, luego de ser acusado de agredir a una mujer y a una menor de edad. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fabricación casera que se encontraba cargada.

De acuerdo com imformación policla, el hecho ocurrió a las 2 en el barrio Corazón de Jesús , cuando efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención ( CUMOT ), que realizaban patrullajes preventivos, fueron desplazados a la zona tras una alerta vinculada a un episodio de violencia de género.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató que había mantenido una discusión con el agresor y que, durante el conflicto, tanto ella como una menor de edad fueron agredidas.

Según el testimonio de la mujer, tras el episodio el sospechoso escapó e ingresó a una vivienda ubicada en las inmediaciones.

Con autorización del propietario del inmueble, los efectivos ingresaron al domicilio y localizaron al presunto agresor, quien fue inmediatamente aprehendido.

Durante la inspección del lugar, la Policía secuestró un arma de fuego de fabricación casera que tenía en su interior un cartucho calibre 12/70.

La víctima recibió asistencia médica en el Hospital Paroissien, mientras que el detenido quedó a disposición de la juticia.

En el caso interviene la Oficina Fiscal Maipú, que continúa con la investigación del caso y tomará las medidas concretas para avanzar con la causa.