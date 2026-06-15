A dos años de la desaparición de Loan: quiénes son los 7 detenidos y quién es el más complicado

El 13 de junio de 2026 se cumplieron dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , el nene de 5 años que conmovió a toda la Argentina tras ser visto por última vez en la localidad de 9 de Julio , provincia de Corrientes . A pesar del paso del tiempo, el misterio y el dolor persisten: no hay nuevas pistas sobre su paradero. Sin embargo, el escenario judicial entra en su etapa más crucial con la confirmación de que este martes arranca el juicio oral , un proceso que se proyecta se extenderá hasta el fin de año.

El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina , llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios.

La investigación determinó que el entorno del menor y las autoridades locales jugaron un rol activo tras la caminata hacia "El Naranjal". Los procesados que llegan a juicio bajo prisión preventiva son:

Dentro del organigrama de la Fiscalía, el excomisario Walter Maciel es considerado el personaje más complicado y la pieza que presuntamente facilitó la desaparición del menor.

Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi: la pareja de amigos que estuvo presente en el lugar donde se perdió el rastro.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez: el matrimonio (exfuncionaria municipal y excapitán de la Armada) que participó del almuerzo y cuyos vehículos fueron peritados desde el inicio.

Antonio Benítez: tío político de Loan, uno de los adultos que llevó a los niños al naranjal.

Laudelina Peña: tía del menor, presente en el almuerzo y señalada por introducir versiones falsas en la causa.

Maciel no solo está acusado por su inacción, sino por su rol activo en la búsqueda inicial y el ocultamiento de pruebas. La principal hipótesis señala que el exjefe policial coordinó maniobras para desviar la investigación y dilatar los tiempos, permitiendo que la organización criminal actuara con total impunidad.

A la par de Maciel, existe un segundo grupo de diez personas vinculadas a la Fundación Dupuy que se encuentran imputadas por delitos menores pero determinantes: entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

Diez detenidos por entorpecimiento y desvío de la investigación: los otros participantes del juicio

Además de los siete principales acusados por la sustracción del menor, el juicio oral sentará en el banquillo a un segundo grupo de diez personas vinculadas a la Fundación Dupuy. Estos sospechosos están imputados por delitos que resultaron determinantes para el fracaso de los primeros rastrillajes: entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

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Según la hipótesis de la fiscalía liderada por Carlos Schaefer, estas personas habrían operado de forma paralela para sembrar pistas falsas, amedrentar a testigos y desviar el foco de la búsqueda en los momentos más críticos del caso. La inclusión de este grupo en el debate oral busca desarmar la segunda línea de encubrimiento y determinar si actuaron por cuenta propia o bajo las órdenes de la red criminal que se llevó a Loan.

La inspección ocular clave antes del debate oral

En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevó a cabo una reconstrucción e inspección ocular desde el "punto cero" para blindar las pruebas antes del inicio del juicio. El procedimiento comenzó en la casa de la abuela Catalina y tuvo su punto más crítico en el naranjal de El Algarrobal.

Los objetivos principales de los fiscales federales fueron:

Adquirir un conocimiento directo y concreto del accidentado terreno.

Medir con precisión científica los tiempos y las dimensiones geográficas exactas.

Aportar una dimensión territorial real para valorar la veracidad de las declaraciones que los imputados harán en el debate.

Las tareas de las autoridades se extendieron además al hotel donde se alojaron los primos de Loan y a la zona donde se encontró el calzado del niño, una prueba que la Justicia presume que fue "plantada" de forma intencional para entorpecer los rastrillajes iniciales. Durante la jornada, diversos testigos colaboraron bajo juramento para identificar espacios y reconstruir la cronología del 13 de junio de 2024.

Un juicio largo para buscar la verdad

El equipo fiscal que llevará adelante la acusación en el debate oral estará liderado por el fiscal general Carlos Schaefer, acompañado por Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages y un cuerpo de fiscales auxiliares.

Con un calendario que ocupará gran parte del segundo semestre de 2026, la sociedad argentina y la familia de Loan esperan que el estrado judicial rompa el pacto de silencio y determine, finalmente, qué pasó con el pequeño correntino.