Un hombre fue detenido tras ser identificado con materiales de construcción robados

El sospechoso fue detenido durante un patrullaje policial mientras transportaba materiales de construcción y artefactos sanitarios denunciados como robados.

Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada luego de ser vinculado al robo de materiales de construcción y artefactos sanitarios en una propiedad ubicada en el sector conocido como “Local Cárdenas”, en Luján de Cuyo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 , cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la presencia de personas en el interior de una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Ugarteche constataron el faltante de distintos elementos y comenzaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Lo encontraron con los objetos sustraídos Durante el patrullaje, los uniformados localizaron a un sujeto que transportaba materiales coincidentes con los denunciados como robados, por lo que procedieron a su aprehensión.

Por disposición de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo, se secuestraron los bienes recuperados y se dio intervención a Policía Científica para avanzar con las pericias correspondientes.