Se viene la Expo Educativa 2026: cuándo es, dónde y qué universidades participan

La Expo Educativa en Mendoza este 2026 tendrá fecha y lugar especial. Las universidades públicas y privadas ofrecerán sus carreras.

La Expo Educativa 2026 ya se asoma y las instituciones educativas de Mendoza firmaron un convenio para el compromiso con la organización de este tipo de eventos. Todos coincidieron en que es el espacio académico más convocante del oeste argentino que en la próxima semana tendrá su formato presencial.

Será el 25 y 26 de junio en las Naves UNCuyo, Creativa y Cultural de la Ciudad de Mendoza. Las fechas fueron confirmadas hace algunos días y el calendario lo ubica como uno de los eventos más esperados por los adolescentes que buscan orientarse a la hora de entrar al mundo universitario eligiendo carrera.

Convenio por la Expo Educativa 2026 entre DGE y universidades El acto tuvo lugar en el Centro de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo (CICUNC) y participaron Institutos de Educación Superior (IES) de la Dirección General de Escuelas (DGE), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Congreso, Ponticia Universidad Católica Argentina, Universidad Champagnat, Universidad del Aconcagua, Instituto Universitario de Ciencias Empresariales (IUCE), Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo, durante la firma del convenio agradeció a las instituciones que participan por el compromiso y destacó la responsabilidad de estos espacios educativos para transformarse y acompañar a los futuros profesionales de la provincia y el país. “Debemos acompañar los avances tecnológicos y trabajar juntos tendiendo puentes, esta feria es un avance en estos tiempos desafiantes. Esta expo educativa da señales de una formación integral y con perfiles solidarios”, remarcó Esther Sánchez.

Por su parte, Adriana Yenarópulos, coordinadora general de Políticas Educativas de la DGE, expresó que desde el gobierno escolar se comprende a este espacio educativo como una política de Estado. “Es un honor que la DGE pueda mostrar toda la oferta educativa que permita a los jóvenes pensar en proyectos de vida. Mendoza tiene a cada instituto vinculado al desarrollo productivo de cada región”.