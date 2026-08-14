Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Buenos Aires y cuántos sueldos exige

La distancia entre el ingreso mensual y la casa propia puede resumirse en una cifra difícil de ignorar. En la provincia de Buenos Aires, levantar una vivienda tipo de 100 metros cuadrados requiere hoy más de $228 millones, aun antes de sumar el terreno, los impuestos y otros gastos vinculados con el proyecto.

El cálculo parte del valor de $2.286.170,63 por metro cuadrado informado para julio por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires. Multiplicado por una superficie de 100 m², el presupuesto asciende a $228.617.063. No se trata, sin embargo, del precio final de una propiedad terminada: la medición excluye el lote, la escrituración, el IVA y otros tributos, los costos legales y la ganancia del desarrollador. Tampoco contempla diferencias de diseño, calidad de terminaciones, ubicación o imprevistos durante la ejecución. Es una referencia técnica elaborada sobre una tipología determinada, no una cotización aplicable sin ajustes a cualquier casa.

Cómo evolucionaron los costos de construcción El indicador de Apymeco avanzó 1,38% en julio. Con los valores publicados por la entidad, la suba acumulada desde diciembre alcanza 14,61% y la variación frente a julio de 2025 llega a 23,37%. El movimiento quedó por debajo del 2,1% que marcó el IPC nacional de julio, aunque ambos índices miden universos diferentes y no deben interpretarse como equivalentes.

La tendencia también aparece en el último Índice del Costo de la Construcción disponible del Indec: en junio, el nivel general del Gran Buenos Aires aumentó 2,6%, con un alza de 3,3% en mano de obra y de 1,8% en materiales. El componente laboral volvió así a ejercer la mayor presión sobre el índice.

Construir una casa. Archivo MDZ Cuántos salarios se necesitan para una vivienda Para medir el esfuerzo salarial es necesario hacer una precisión. El Ripte oficial de junio fue de $1.915.878,76, pero esa cifra no representa un sueldo neto: es la remuneración imponible promedio de trabajadores registrados con al menos 13 meses de continuidad. Si todo ese ingreso bruto se destinara a la obra, harían falta 119,3 remuneraciones mensuales, equivalentes a 9,94 años. El cálculo de casi 12 años surge al aplicar una deducción convencional del 17%, que deja una referencia neta de $1.590.179,37. Al dividir el costo de la vivienda por ese monto aparecen 143,77 salarios, o 11,98 años de ingresos completos. El organismo también aclara que el indicador solo considera componentes remunerativos sujetos a aportes y aplica el límite imponible previsional.