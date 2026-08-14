Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Buenos Aires y cuántos sueldos exige
Una propiedad de 100 m² demanda más de $228 millones sin terreno ni impuestos y equivale a casi 12 años de salario neto mensual promedio, según datos oficiales.
La distancia entre el ingreso mensual y la casa propia puede resumirse en una cifra difícil de ignorar. En la provincia de Buenos Aires, levantar una vivienda tipo de 100 metros cuadrados requiere hoy más de $228 millones, aun antes de sumar el terreno, los impuestos y otros gastos vinculados con el proyecto.
El cálculo parte del valor de $2.286.170,63 por metro cuadrado informado para julio por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires. Multiplicado por una superficie de 100 m², el presupuesto asciende a $228.617.063. No se trata, sin embargo, del precio final de una propiedad terminada: la medición excluye el lote, la escrituración, el IVA y otros tributos, los costos legales y la ganancia del desarrollador. Tampoco contempla diferencias de diseño, calidad de terminaciones, ubicación o imprevistos durante la ejecución. Es una referencia técnica elaborada sobre una tipología determinada, no una cotización aplicable sin ajustes a cualquier casa.
Cómo evolucionaron los costos de construcción
El indicador de Apymeco avanzó 1,38% en julio. Con los valores publicados por la entidad, la suba acumulada desde diciembre alcanza 14,61% y la variación frente a julio de 2025 llega a 23,37%. El movimiento quedó por debajo del 2,1% que marcó el IPC nacional de julio, aunque ambos índices miden universos diferentes y no deben interpretarse como equivalentes.
La tendencia también aparece en el último Índice del Costo de la Construcción disponible del Indec: en junio, el nivel general del Gran Buenos Aires aumentó 2,6%, con un alza de 3,3% en mano de obra y de 1,8% en materiales. El componente laboral volvió así a ejercer la mayor presión sobre el índice.
Cuántos salarios se necesitan para una vivienda
Para medir el esfuerzo salarial es necesario hacer una precisión. El Ripte oficial de junio fue de $1.915.878,76, pero esa cifra no representa un sueldo neto: es la remuneración imponible promedio de trabajadores registrados con al menos 13 meses de continuidad. Si todo ese ingreso bruto se destinara a la obra, harían falta 119,3 remuneraciones mensuales, equivalentes a 9,94 años. El cálculo de casi 12 años surge al aplicar una deducción convencional del 17%, que deja una referencia neta de $1.590.179,37. Al dividir el costo de la vivienda por ese monto aparecen 143,77 salarios, o 11,98 años de ingresos completos. El organismo también aclara que el indicador solo considera componentes remunerativos sujetos a aportes y aplica el límite imponible previsional.
La comparación sirve para dimensionar el problema, pero no describe el tiempo real que una familia necesitaría para construir. Nadie puede destinar todo su salario a una obra durante una década: primero debe afrontar alimentación, servicios, transporte, alquiler y otros consumos. Además, el costo base no incorpora el terreno ni varios cargos inevitables, mientras que los precios y los ingresos seguirán cambiando durante el período de ahorro. El resultado tampoco representa a quienes trabajan de manera informal, tienen empleos recientes o perciben remuneraciones inferiores al Ripte.
Los gastos que deben sumarse al presupuesto inicial
Para transformar la estimación en un presupuesto útil hay que definir el lugar, el sistema constructivo, la superficie cubierta y semicubierta y el nivel de terminación. Después deben agregarse honorarios profesionales, permisos, conexiones de servicios, impuestos, gastos de escritura y una previsión para cambios durante la obra. El dato de $228,6 millones funciona así como un punto de partida para una vivienda modelo, no como un precio cerrado.
La cuenta salarial, por su parte, muestra la magnitud del desafío: incluso bajo el supuesto irreal de dedicar cada peso disponible, el esfuerzo ronda una década y puede extenderse cuando se incorporan todos los costos que quedaron fuera del índice.