Jueves nublado y agradable en Mendoza: a qué hora se espera que empiece a despejar
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada "parcialmente nublada" en Mendoza, con una máxima de 18ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura para este jueves 18 de junio en Mendoza. La mínima esperada es de 7ºC, en tanto que la máxima llegaría a 18ºC.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: circulación de viento sur muy débil entre las 12:00 y las 18:00, con mayor incidencia en el Valle de Uco y las Zonas Norte y Este.
- Nubosidad: amanece seminublado en las Zonas Sur y Este de la provincia. A partir de las 11:00 a 12:00 tenderá a despejarse en todo el llano.
- Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El viernes estará más despejado, aunque también habrá un leve descenso en la temperatura: se espera que la máxima llegue a 15ºC. Las condiciones no sufrirán demasiada variación el sábado, que se presentará nublado pero agradable.