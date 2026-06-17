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Jueves nublado y agradable en Mendoza: a qué hora se espera que empiece a despejar

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada "parcialmente nublada" en Mendoza, con una máxima de 18ºC.

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Amanece nublado en algunas zonas de la provincia.&nbsp;

Amanece nublado en algunas zonas de la provincia. 

ALF PONCE MERCADO / MDZ
Mendoza seguirá con tiempo frío, nublado y viento sur durante casi toda la jornada.

Mendoza seguirá con tiempo frío, nublado y viento sur durante casi toda la jornada.

Maru Mena / MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada y con ascenso de la temperatura para este jueves 18 de junio en Mendoza. La mínima esperada es de 7ºC, en tanto que la máxima llegaría a 18ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

  • Viento: circulación de viento sur muy débil entre las 12:00 y las 18:00, con mayor incidencia en el Valle de Uco y las Zonas Norte y Este.
  • Nubosidad: amanece seminublado en las Zonas Sur y Este de la provincia. A partir de las 11:00 a 12:00 tenderá a despejarse en todo el llano.
  • Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días

El viernes estará más despejado, aunque también habrá un leve descenso en la temperatura: se espera que la máxima llegue a 15ºC. Las condiciones no sufrirán demasiada variación el sábado, que se presentará nublado pero agradable.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

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