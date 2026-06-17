Cómo tramitar la Certificación Negativa de Anses y para qué sirve
Anses recordó cómo tramitar paso a paso la Certificación Negativa de Anses y para qué sirve la misma.
La Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es uno de los documentos más solicitados para realizar trámites vinculados con becas, programas sociales, subsidios y otras gestiones administrativas. Se trata de un comprobante gratuito que acredita que una persona no registra determinados ingresos, prestaciones o aportes dentro del sistema previsional argentino.
Este certificado tiene una vigencia de 30 días y puede obtenerse de manera online, sin necesidad de concurrir a una oficina ni de contar con firma o sello de un agente de Anses.
¿Qué acredita la Certificación Negativa de Anses?
El documento deja constancia de que el titular no registra determinadas situaciones laborales o previsionales al momento de la consulta. Entre ellas:
- Trabajo registrado en relación de dependencia.
- Aportes como monotributista, autónomo o trabajador de casas particulares.
- Cobro de prestaciones por desempleo.
- Percepción de programas sociales.
- Cobro de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo o Asignaciones Familiares.
- Becas Progresar.
- Prestaciones previsionales vigentes.
- Cobertura de obra social.
Además, el certificado informa si la persona se encuentra registrada como monotributista social.
La Certificación Negativa suele ser requerida para acceder a distintos beneficios estatales, presentar documentación ante organismos públicos o privados y acreditar la ausencia de ingresos formales o prestaciones sociales. También es utilizada en diversos trámites educativos, habitacionales y de asistencia social.
Cómo obtener la Certificación Negativa paso a paso
El trámite es completamente gratuito y puede realizarse en pocos minutos desde una computadora o teléfono celular.
Opción 1: A través de la web de Anses
- Ingresar al sitio oficial de Anses.
- Acceder a la sección "Certificación Negativa".
- Completar el número de CUIL.
- Seleccionar el período a consultar, que debe encontrarse dentro de los últimos seis meses.
- Presionar el botón "Consultar".
- Descargar o imprimir el comprobante emitido por el sistema.
Opción 2: Desde Mi Anses
También es posible realizar la gestión mediante la plataforma Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.