Anses sigue con los pagos de junio: quiénes cobran con aguinaldo y bono tras el feriado

Con junio entrando en su tramo decisivo, el calendario de pagos de Anses vuelve a ordenar la semana de millones de beneficiarios. Tras el feriado, el organismo continúa con las acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales, en un mes reforzado por aumento, aguinaldo y bono extraordinario.

La atención está puesta especialmente en los adultos mayores que perciben haberes mínimos. Entre hoy y el lunes 22 de junio se completa esa tanda, según la terminación del DNI. Luego será el turno de quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, con un esquema que se extenderá hasta el lunes 29.

Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el cronograma continúa con los DNI terminados en 6, hoy miércoles 17 de junio. Luego seguirán los documentos finalizados en 7, que cobrarán el jueves 18; los terminados en 8, el viernes 19; y los finalizados en 9, el lunes 22. La primera parte del calendario ya había comenzado el 8 de junio y avanzó durante la semana anterior hasta los DNI terminados en 4.

En el caso de los haberes superiores al mínimo, Anses dispuso una segunda etapa de pagos agrupada de a dos terminaciones de documento. Los DNI finalizados en 0 y 1 cobrarán el martes 23 de junio; los terminados en 2 y 3, el miércoles 24; los finalizados en 4 y 5, el jueves 25; los terminados en 6 y 7, el viernes 26; y los DNI terminados en 8 y 9, el lunes 29. Las Pensiones No Contributivas, por su parte, ya completaron su calendario entre el 8 y el 12 de junio.

Junio no es un mes más para el sistema previsional. A los haberes habituales se suma la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, más conocido como medio aguinaldo, que se paga junto con la prestación principal. Además, los haberes tuvieron una actualización del 2,58%, correspondiente a la movilidad mensual, y continúa vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Con estos conceptos, la jubilación mínima de junio queda integrada por un haber de $403.317,99, un bono de $70.000 y un aguinaldo estimado de $201.659, lo que lleva el total bruto de referencia a $674.976,99. Para la jubilación máxima, el haber mensual asciende a $2.713.948,18 y el medio aguinaldo a $1.356.974,09, con un total de $4.070.922,27. En tanto, la PUAM alcanza los $553.981,59 entre haber, bono y aguinaldo, mientras que las PNC por invalidez o vejez llegan a $493.483,90.

Qué pasa con asignaciones y cómo consultar

El calendario también incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo, que siguen un esquema similar al de las jubilaciones mínimas. Esta semana cobran los beneficiarios con DNI terminados en 6, 7 y 8, mientras que los finalizados en 9 tendrán acreditación el lunes 22 de junio. Como siempre, la fecha exacta depende de la prestación y de la terminación del documento.

Para evitar confusiones, Anses recomienda consultar la fecha y el lugar de cobro desde sus canales oficiales, con CUIL o número de beneficio. La acreditación se realiza de manera automática: no hace falta hacer trámites adicionales para cobrar el aguinaldo ni el bono cuando corresponde. En un mes con varios componentes en juego, revisar el cronograma antes de ir al banco sigue siendo la forma más segura de organizar el cobro.