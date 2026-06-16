Anses cambió el sistema y ahora permite sacar turnos en cualquier oficina del país

Anses ahora flexibiliza la atención presencial y permite elegir a cualquier oficina del país para los trámites. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un cambio en su sistema de turnos que permitirá a los ciudadanos elegir libremente la oficina donde desean realizar sus trámites presenciales, sin quedar limitados a la delegación más cercana a su domicilio.

La medida busca brindar mayor flexibilidad a los usuarios y mejorar la accesibilidad a los servicios del organismo. Aunque el sistema continuará sugiriendo la oficina más próxima según el domicilio registrado, a partir de ahora cada persona podrá seleccionar cualquier dependencia disponible en el país al momento de solicitar un turno.

Desde el organismo señalaron que esta modificación responde a la necesidad de adaptar la atención a distintas situaciones personales, laborales o familiares que pueden dificultar la concurrencia a la sede asignada por cercanía geográfica.

Anses trámite Prensa Anses La nueva medida de Anses para los trámites La nueva modalidad ya se encuentra habilitada a través del portal oficial de Anses y representa un avance en la descentralización de la atención al público. Además, permitirá optimizar la capacidad operativa de las oficinas, distribuyendo de manera más eficiente la demanda de trámites presenciales.

Entre los beneficios esperados se destacan la reducción de traslados innecesarios, una mayor disponibilidad de turnos y la eliminación de barreras geográficas que, en algunos casos, complicaban el acceso a los servicios del organismo.