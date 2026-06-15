Anses: qué es la Clave de Seguridad Social y por qué es importante tenerla

La Clave de Seguridad Social es una herramienta fundamental para realizar trámites y consultas en Anses sin necesidad de acudir a una oficina. A través de esta credencial digital, los usuarios pueden acceder a mi Anses desde una computadora o celular para gestionar prestaciones, actualizar datos y consultar información personal.

La Clave de Seguridad Social funciona como una contraseña personal que permite validar la identidad de cada usuario dentro de los canales digitales de Anses. Su principal objetivo es proteger la información de los beneficiarios y facilitar el acceso a los servicios disponibles de manera online.

Con la Clave de Seguridad Social se puede realizar trámites clave de Anses de forma virtual.

Con esta herramienta es posible consultar datos vinculados a la historia laboral, aportes registrados, beneficios vigentes, expedientes iniciados y distintas prestaciones administradas por el organismo.

Además, permite realizar numerosos trámites sin necesidad de asistir de manera presencial a una oficina.

Entre las gestiones que pueden hacerse con la Clave de Seguridad Social se encuentran:

Consultar fecha y lugar de cobro.

Revisar la historia laboral.

Modificar datos personales y de contacto.

Acceder a información sobre jubilaciones y pensiones.

Consultar el estado de trámites iniciados.

Gestionar cambios relacionados con distintas prestaciones.

Para jubilados y pensionados, esta herramienta facilita el seguimiento de haberes y consultas vinculadas a sus beneficios. También resulta clave para quienes cobran asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que permite verificar pagos y mantener actualizada la información personal.

Cómo crear la Clave de Seguridad Social de Anses

La Clave de Seguridad Social puede generarse de manera online a través del sitio web oficial o desde la aplicación Mi Anses.

Para obtenerla, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses.

Seleccionar la opción para crear una nueva clave.

Completar el número de CUIL y los datos solicitados del DNI.

Responder las preguntas de validación de identidad.

Elegir una contraseña personal.

Una vez completado el procedimiento, la clave queda habilitada para acceder a los servicios digitales del organismo.

Desde Anses recomiendan utilizar una contraseña segura, no compartirla con terceros y mantener actualizados los datos de contacto para evitar inconvenientes.

Si bien la clave generada por internet permite realizar la mayoría de los trámites habituales, algunas gestiones específicas pueden requerir un nivel de seguridad superior que debe validarse de manera presencial.

Por qué es importante tener la Clave de Seguridad Social

La Clave de Seguridad Social permite acceder de forma rápida y segura a la información personal registrada en Anses y realizar gestiones sin demoras ni traslados.

Gracias a esta herramienta, millones de beneficiarios pueden consultar prestaciones, verificar pagos, actualizar datos y seguir el estado de sus trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet.