Día del Yoga en Mendoza: clases gratuitas y una experiencia con vista a la cordillera

El yoga sigue ganando adeptos en todo el mundo gracias a sus beneficios para la salud física y emocional. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza se sumará a la celebración del Día Internacional del Yoga con dos propuestas especialmente pensadas para promover el bienestar, la actividad física y la conexión entre cuerpo y mente.

Las actividades se desarrollarán durante el fin de semana del 20 y 21 de junio y estarán destinadas tanto a vecinos como a turistas que deseen acercarse a esta disciplina milenaria nacida en la India y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su aporte al bienestar integral.

La primera actividad tendrá lugar el sábado 20 de junio, de 15 a 18, en el Gimnasio Municipal N°3. La propuesta será gratuita, abierta a todo público y no requerirá inscripción previa. Durante la jornada se ofrecerán clases especialmente adaptadas para personas de diferentes edades y niveles de experiencia.

Los participantes podrán conocer prácticas de Yoga Cognitivo y Hatha Yoga Tradicional combinado con Yoga Fusión, disciplinas que trabajan la respiración consciente, la movilidad corporal, la relajación y el equilibrio físico y mental.

Desde la organización explicaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro comunitario donde las personas puedan compartir una experiencia vinculada al autocuidado y los hábitos saludables.

Se recomienda asistir con manta o colchoneta para realizar las actividades con mayor comodidad. Además, quienes lo deseen podrán llevar mate o algo para compartir al finalizar la jornada.

Yoga en las alturas: una experiencia con vista a la cordillera

La segunda propuesta se desarrollará el domingo 21 de junio a las 11 en la Terraza Jardín Mirador de la Municipalidad de Mendoza. Bajo el nombre "Yoga en las Alturas", la actividad ofrecerá una práctica guiada de aproximadamente una hora en uno de los espacios panorámicos más atractivos de la Ciudad.

La experiencia combinará ejercicios de respiración, posturas y relajación en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza urbana y con vistas abiertas hacia la Ciudad de Mendoza y la cordillera de los Andes. Los participantes deberán concurrir con mat o colchoneta para realizar la práctica.

A diferencia de la actividad del sábado, esta propuesta cuenta con cupos limitados, tiene costo y requiere inscripción previa a través de la plataforma EntradaWeb.

Por qué se celebra el Día Internacional del Yoga

El Día Internacional del Yoga se conmemora cada 21 de junio desde 2015, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una iniciativa impulsada por India para reconocer la importancia de esta práctica ancestral.

La fecha coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y con el solsticio de verano en el hemisferio norte, un momento considerado simbólicamente significativo dentro de distintas tradiciones vinculadas al yoga.

Actualmente millones de personas practican yoga en todo el mundo como una herramienta para mejorar la flexibilidad, fortalecer el cuerpo, reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional.

El yoga se presenta como una forma de movimiento consciente que integra todos los aspectos del bienestar. Archivo.

Los beneficios del yoga para la salud

Diversos estudios científicos han demostrado que la práctica regular del yoga puede contribuir a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, mejorar la calidad del sueño y favorecer la concentración.

Además, ayuda a fortalecer músculos, aumentar la movilidad articular y desarrollar una mayor conciencia corporal a través de técnicas de respiración y relajación.

Por esa razón, cada vez más personas incorporan esta disciplina a sus rutinas diarias como complemento de otras actividades físicas y como una herramienta para mejorar la calidad de vida.