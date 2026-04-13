Se implementó la ley que permitirá a los mendocinos reportar infracciones de tránsito

La Provincia de Mendoza puso en marcha una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan informar posibles infracciones de tránsito . A través de la Ley 9701, publicada en el Boletín Oficial, se habilita el envío de fotos y videos mediante canales digitales oficiales.

La medida apunta a ampliar la participación de los vecinos en el control vial, permitiendo que cualquier persona pueda registrar y compartir situaciones irregulares en la vía pública. Sin embargo, el sistema tiene límites claros sobre el uso de ese material.

Según establece la norma, lo que se envíe tendrá carácter de comunicación ciudadana. Esto significa que no se considera una denuncia formal ni tiene validez automática como prueba.

La ley incorpora el artículo 120 bis a la normativa vigente y establece que los reportes podrán hacerse a través de plataformas oficiales. Entre ellas, se incluyen páginas web institucionales y sistemas de mensajería como WhatsApp.

El objetivo es facilitar el proceso para que cualquier persona pueda compartir registros audiovisuales de posibles infracciones . No hace falta realizar un trámite complejo ni presentarse ante una autoridad para hacerlo.

De todos modos, el material recibido no será tomado como una prueba directa. La autoridad de aplicación no certifica su autenticidad ni garantiza que refleje fielmente lo ocurrido. Una vez recibido el contenido, los organismos correspondientes podrán analizar si hay datos suficientes para avanzar. En esos casos, el material podrá ser enviado al Juzgado Vial competente.

Ese envío irá acompañado de un informe preliminar que indicará qué infracción podría haberse cometido. También incluirá los datos que se puedan identificar en el registro, como patente o ubicación. Sin embargo, ese informe tampoco valida el contenido. La decisión final quedará en manos de los juzgados, que deberán evaluar cada caso.

Además, la ley contempla que las autoridades puedan descartar material que no corresponda a la jurisdicción o que presente indicios de falsedad.

Qué cambia con esta ley

La implementación de este sistema suma una nueva vía para detectar infracciones, pero no reemplaza los controles tradicionales. Inspectores, operativos y sistemas oficiales seguirán siendo la base del control vial.

Aunque la posibilidad de enviar fotos o videos puede parecer una forma directa de denunciar, la normativa deja claro que no lo es. El material sirve como alerta, pero no como prueba definitiva.