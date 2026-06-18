Fascinante: Año Nuevo del Sur, el encanto de una fiesta de Mendoza

Este año, la fiesta será el sábado 20 y el domingo 21 de junio, en la Nave Cultural , de España y Maza, Ciudad de Mendoza, a partir de las 21.30h. La entrada cuesta sólo $9.000 y puede adquirirse a través de entradaweb .

Como se sabe, alrededor de cada 21 de junio, llega el solsticio de invierno, momento de mayor alejamiento de una parte del planeta Tierra respecto del Sol y de inicio de la estación más fría. En nuestro hemisferio sur, el año nuevo se inicia, entonces, en esta fecha.

Por ello, desde hace más de veinte años, un grupo de artistas y referentes culturales de Mendoza sostiene la celebración, creada hace 24 años por iniciativa del talentoso y recordado músico Valdo Delgado , quien apostó por la creación de un evento cargado de identidad cultural y sustento artístico.

Un reducido grupo arrancó con esa fiesta que ha subido sumar, con los años, a cientos de artistas en un espectáculo realmente encantador, con un estilo propio y con marcado apoyo del público en sus ediciones.

Los organizadores explican que la fiesta “se realiza desde épocas remotas y hasta la actualidad por los pueblos originarios: Inti Raymi de la cultura Incaica, Wetripantu de la cultura mapuche y Xumec Tetelopi, de los huarpes. Es una invitación a vivenciar la comunicación con la naturaleza y armonizarnos con el lugar y el tiempo que nos tocan vivir”.

Participantes históricos

Un notable seleccionado de artistas y referentes culturales ha sido parte de esta celebración. Algunos de ellos han sido: Liliana Bodoc. Luisa Calcumil, Máximo Arias, Gladys Ravalle, Gabriela Psenda, Federico Ortega, Mariú Carreras, Daniel Talquenca, Fausto Marañón, Marcelino Azaguate, Osvaldo Chiavazza, Hernán Paz, Ulises Naranjo, Laura Morales, Natacha Gabrielli, María Godoy, Fabián “Tutuca” Castellani, Martín Montero, Alejandro Rotta, Miles de Años, Chakana, Ensamble Eduardo Pinto, TRIO: Öesch-Alcaraz-Patiño, Sandra Amaya, MARKAMA, Analía Garcetti, Alejandra Bermejillo, Mariana Matta, Camino al Pachacuti, Zequech, Comparsas de candombe y Bandas de Sikuris de Mendoza.

Este año, otra vez, la calidad artística está garantizada. Entre los participantes de la edición XXIV, citemos al equipo de producción: Sebastián Alcaraz, Eugenia Moreno, Quique Öesch, Raúl Rivero, Miguel Ángel Purpora y Carlos Canale. Y a los artistas Sandra Amaya, Zequech, Cantoras Presente, Daniel Encinas, Luna Kuyen, Lolot, Colectivo de Sicuris de Mendoza, Ballet Raicesy la cantante Melisa Budini.

El equipo técnico está formado por Majo Delgado, Freddy Malisani, Salomé Gamboa, Guillermo Mascioli, Rodrigo Bascuñan y el diseño gráfico corresponde a Marcelo Drago. Serán parte, además, representantes de comunidades Originarias de Mendoza: Huarpe Polonio González Pastequiu y Ayllu Guaymallén.

Año Nuevo del Sur, una cita con nuestra historia. Foto Gentileza Año Nuevo del Sur

Reseña de la obra

Indican los artistas: “las ancianas y ancianos de las comunidades de los Andes nos recuerdan, lo que la prisa del mundo moderno nos ha hecho olvidar, que la tierra no nos pertenece, si no que nosotros pertenecemos a ella. Desde el punto de vista de los pueblos originarios, el Aire, el Fuego, el Agua y la Tierra no son recursos naturales para ser explotados, sino hermanos mayores, divinidades, deidades y guardianes con los que habitan en un plano de absoluta igualdad y profundo respeto”.

Y concluyen: “ La naturaleza está viva y todo tiene espíritu, energía y relación con los demás seres, lo que se denomina armonía cósmica. Los elementos representan equilibrio, reciprocidad y conexión dentro del maravilloso y exultante universo andino”. En torno a estos conceptos girará el show.