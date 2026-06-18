El paso a Chile permanece cerrado por nevadas: qué pasará el fin de semana

El paso a Chile se encuentra cerrado por nevadas en alta montaña. Cuándo mejorarían las condiciones climáticas.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.

Según informaron desde la Coordinación Argentina de Fronteras, el cruce fronterizo permanecerá inhabilitado durante todo el día jueves. La medida responde a intensas nevadas en alta montaña que persistirán, por lo menos, hasta las 17.

Por su parte, el pronóstico señala que las condiciones mejorarían el día viernes, cuando podría evaluarse la reapertura del paso a Chile. El sábado continuaría la estabilidad en alta montaña, mientras que el domingo habría nevadas nuevamente.

Dadas las condiciones meteorológicas, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.