Estas son las ofertas que presentaron las empresas para construir el puente del Acceso Sur

El Gobierno Provincial ya estudia las ofertas económicas que presentaron empresas de Mendoza para la construcción del puente de calle Aristóbulo del Valle de Godoy Cruz , que irá sobre el Acceso Sur (Ruta 40) y conectará la zona Este y Oeste del departamento.

La obra fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo y rápidamente se llamó a licitación. En la misma participaron 12 empresas para la construcción, que tiene un presupuesto oficial de $5.688 millones y será financiada con los fondos del resarcimiento que recibió Mendoza de parte de Nación.

MDZ tuvo acceso a las 10 ofertas que realizaron las empresas (algunas en uniones transitorias) y el dato importante es que 8 de ellas estuvieron por debajo del presupuesto oficial, lo que es un punto relevante que ha destacado el Gobierno Provincial en los últimos meses, en base a que la mayoría de las propuestas en las obras han estado por debajo de los presupuestos oficiales.

La empresa que presentó la oferta más competitiva fue José Cartellone Construcciones Civiles, cuya primera propuesta fue por $4.011 millones, pero que luego fue mejorada en el plano económico, con un costo de $3.693 millones, un 35,1% por debajo del presupuesto oficial. Además, incluyeron una reducción de los plazos de obra.

En segundo lugar, y lejos en términos económicos, aparece la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Constructora San Guillermo SA - Constructora San José SRL, quienes presentaron una oferta un 16,7% por debajo, por $4.739 millones.

En el podio de las ofertas económicas está LM Pagliara SA, cuya oferta quedó en $4.796 millones, un 15,7% mejor que el presupuesto que presentó el Gobierno.

En cuarto lugar está la UTE Ayfra SRL - Empresa de Construcciones Brizuela y Villafañe SRL, con una oferta un 10,4% por debajo, por $5.096 millones; seguido por Stornini SA, que presentó dos ofertas, de las cuales la mejor fue un 10,1% por debajo del monto oficial, por $5.116 millones.

Otra de las empresas que se presentó fue Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), con una oferta alternativa por $5.279 millones, es decir, un 7,2% por debajo.

Vialmani SA envió una oferta por $5.477 millones, un 3,7% por abajo del presupuesto; y Rovial SA, con un 1,6% también más bajo de la oferta oficial.

Por encima del presupuesto quedó la UTE conformada por Da Fré Obras Civiles SA - Ivica y Dumandzic, con su oferta variante por $5.698 millones, un 0,2% por encima del estudio del Gobierno.

Por último, Hormimac SA quedó descalificada de la licitación por diversos incumplimientos, según informaron del Gobierno Provincial.

El puente de Aristóbulo del Valle

El puente de la calle Aristóbulo del Valle estará ubicado sobre el Acceso Sur a la altura de Godoy Cruz, entre los puentes de calle Rawson y el del carril Sarmiento, y será una obra complementaria a los trabajos previstos en la zona lujanina de esta ruta nacional 40, que tiene como fecha de arranque el mes de agosto.

El puente tendrá un tipo de construcción con viga prefabricada, con estribos apoyados sobre macizo de tierra mecánicamente estabilizada.

La sección transversal consta de la calzada vehicular de 8.50m y estará separada mediante defensas tipo new jersey. El puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.

A su vez, sumarán una vereda peatonal y una ciclovía, con un ancho de circulación libre de 1.90m. La intención es incorporar una fuerte impronta de movilidad moderna al incluir ambas obras con estructura de hormigón simple.

El sistema de conexión serán las calles colectoras y las nuevas rotondas que se construirán tanto en el lado Este como el lado Oeste del Acceso Sur.

Este diseño busca mantener homogeneidad con la solución aplicada al distribuidor de tránsito en el cruce con la calle Rawson, ubicado a tan solo 650 metros al sur, o más al sur como Mariano Boedo. De esta manera se logra una mayor fluidez al encontrar un flujo de tránsito familiarizado a las intersecciones rotacionales.

Las rotondas contarán con un anillo externo de 16.50 m y un anillo interno de 9 m marcado por un cordón separador, contando con un sobreancho interno de 5 m, es decir que cuenta con 4 m adicionales para permitir el giro de vehículos de gran porte que circulen accidentalmente por la intersección.