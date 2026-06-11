Cuáles son las 12 empresas que compiten para construir el nuevo puente del Acceso Sur

Este jueves se abrieron los sobres de la licitación para la construcción de un nuevo puente sobre el Acceso Sur en el departamento de Godoy Cruz. En total se presentaron 10 propuestas para la obra de una nueva estructura que conectará la calle Aristóbulo del Valle , sumando nuevas rotondas y una ciclovía.

El acto de apertura tuvo lugar en la Casa de Gobierno y contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo ; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli ; y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui .

Fueron 10 los oferentes que se presentaron a la licitación de la obra que contará con un presupuesto de $5.688.304.000 provenientes de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Este cruce sobre la Ruta 40 es una obra largamente anhelada por los habitantes de la zona ya que el Acceso Sur se convirtió en una barrera física para la calle Aristóbulo del Valle, que con este puente se convertirá en una salida alternativa hacia Este y Oeste a medio camino entre las calles Rawson y Sarmiento, de Godoy Cruz.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que “el puente de Aristóbulo del Valle va a cruzar la Ruta 40, que le ha significado a toda esa zona una barrera para la movilidad del departamento de Godoy Cruz, una obra muy esperada, que hace muchísimo tiempo está pensada y planificada”.

Puente Acceso Sur calle Aristóbulo del Valle El nuevo puente de la calle Aristóbulo del Valle atravesará el Acceso Sur en dirección Este a Oeste. Gobierno de Mendoza

“Se han presentado 12 empresas y la obra tiene un plazo de ejecución de 13 meses”, indicó la funcionaria y remarcó que entre los beneficios que tendrá el proyecto se resalta la fluidez en la en la circulación este-oeste y viceversa del departamento.

Por otro lado, destacó que esta obra complementará la intervención prevista sobre la Ruta 40 en cuanto a la remodelación y extensión de la tercera trocha del Acceso Sur. “Viene a completar la inversión que estamos haciendo en el Acceso Sur, que entre las dos obras que tenemos ya adjudicadas y ésta estamos en una inversión de 70 mil millones de pesos en estos tramos de la Ruta 40”, indicó Badui.

Por su parte, el intendente Costarelli manifestó que “es una obra muy importante y muy esperada por todos los vecinos de Godoy Cruz”.

Señaló que “va unir el oeste con el este del departamento y la zona centro” y agregó “va a mejorar muchísimo la fluidez y la seguridad vial en el interior del departamento”.

apertura sobres cornejo badui puente acceso sur aristobulo (4) Alf Ponce Mercado / MDZ

Diez oferentes en competencia

La licitación del puente sobre el Acceso Sur se lanzó hace casi un mes y en total se presentaron 10 oferentes, cuyas propuestas comenzarán a ser evaluadas para definir a la ganadora.

Las empresas que presentaron ofertas son las siguientes:

STORNINI LUIS M PAGLIARA CEOSA ROVIAL SA HORMIMAC SA UT DA FRE -DUMANDZIC JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA VIALMANI SA UT CONSTRUCTORA SAN GUILLERMO- SAN JOSE UT AYFRA-BRIZUELA VILLAFAÑE

El puente de la calle Aristóbulo del Valle consistirá será del tipo de construcción con viga prefabricada, con estribos apoyados sobre macizo de tierra mecánicamente estabilizada.

La sección transversal consta de la calzada vehicular de 8.50m y estará separada mediante defensas tipo new jersey. El puente tendrá una longitud total de 60 metros, divididos en dos tramos de 30 metros, soportados por vigas prefabricadas de alta resistencia.

A su vez, sumarán una vereda peatonal y una ciclovía, con un ancho de circulación libre de 1.90m. La intención es incorporar una fuerte impronta de movilidad moderna al incluir ambas obras con estructura de hormigón simple.

Puente Acceso SUr calle Aristóbulo del Valle

El sistema de conexión serán las calles colectoras y las nuevas rotondas que se construirán tanto en el lado Este como el lado Oeste del Acceso Sur.

Este diseño busca mantener homogeneidad con la solución aplicada al distribuidor de tránsito en el cruce con la calle Rawson, ubicado a tan solo 650 metros al sur, o más al sur como Mariano Boedo. De esta manera se logra una mayor fluidez al encontrar un flujo de tránsito familiarizado a las intersecciones rotacionales.

Las rotondas contarán con un anillo externo de 16.50 m y un anillo interno de 9 m marcado por un cordón separador, contando con un sobreancho interno de 5 m, es decir que cuenta con 4 m adicionales para permitir el giro de vehículos de gran porte que circulen accidentalmente por la intersección.