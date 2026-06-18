"No es funcionario de Javier Milei, es de Karina": la frase que define el futuro de Manuel Adorni y destapa una interna entre hermanos

Una espada de damocles cuelga sobre la cabeza del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El hilo que sostiene la espada se va a cortar en cualquier momento. Ya sea por renuncia, porque el Ejecutivo lo eche o porque el Congreso lo aparte a través de una moción de censura. Lo que queda claro en este contexto, es que el escándalo se convirtió en una pesadilla para los hermanos Milei.

Nadie parece querer pagar los costos de la ejecución. El Gobierno hace lo posible por sostener a Adorni, los aliados en el Congreso no quieren quedar pegados al ministro coordinador pero especulan hasta el último momento para que sea el Ejecutivo el que eyecte al exvocero presidencial.

"Es inminente", aseguró a este medio un exfuncionario de primera línea de la administración libertaria. "El gabinete está incendiado", sentencia.

El escándalo Adorni hace metástasis en distintas áreas del Gabinete. Desde la cartera que lidera Luis Caputo, que según la fuente consultada no puede ni comer de la tensión que se vive, hasta en las conversaciones de los hermanos Milei.

" No es funcionario de Javier, es de Karina, se lo va a pedir Karina ", expresó esta figura de pasado multicolor ante la pregunta sobre una eventual solicitud de renuncia de parte de Javier Milei.

La posibilidad de un evento histórico

"Él se tiene que ir antes de que el Congreso decida citarlo", insisitió esta fuente, y advierte que, de lo contrario, si el Congreso avanza y remueve a Manuel Adorni, sería un signo de debilidad extrema. Sumado a que daría lugar a un acontecimiento histórico desde la creación de la figura del Jefe de Gabinete en 1995.

El camino institucional con el que cuenta el Congreso para cortar el hilo que sostiene la espada de damocles es la moción de censura. Esta es una herramienta para forzar la salida del jefe de Gabinete sin necesidad de un juicio político, que se incorporó en la última parte del Artículo 101 durante la reforma constitucional de 1994, la misma que creó el cargo.

En qué consiste la moción de censura

El procedimiento tiene dos instancias. En la primera, se aprueba un pedido de interpelación "a los efectos" de tratar la censura, y puede arrancar en cualquiera de las dos cámaras con la mayoría absoluta de sus miembros. El jefe de Gabinete es citado al recinto, responde preguntas y tiene la posibilidad de ejercer su defensa.

En la segunda, se ejecuta la moción de censura propiamente dicha, que para prosperar necesita el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de los integrantes de cada una de las cámaras.

Y aún así...

La jefatura de Gabinete y su responsabilidad política recaen en el primer mandatario, con lo que la censura no implica un costo político, sino apenas la sustitución del funcionario, aunque de gran impacto simbólico.

Además, no existe ninguna normativa o mecanismo que impida que el presidente vuelva a designar a Manuel Adorni nuevamente. Algo que, de mínima, sería divertido de observar.