Sin derrame: la actividad económica crece, pero se pierden 31 empresas por día desde que asumió Javier Milei

Aunque el Gobierno hace gala del crecimiento de la actividad económica , hay un dato que el oficialismo no quiere ver: desde que asumió la presidencia Javier Milei se pierden 31 empresas por día.

La economía podría subir este año cerca de un 3%, luego de crecer 4,4% en 2025. Pero el crecimiento es heterogéneo y no derrama en las empresas ni en el mercado laboral.

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde que asumió Milei se perdieron 26.448 empresas. Es decir, 31 por día, una por hora.

El documento señaló que el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 6.836 empleadores en 28 meses.

"Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicio de transporte y almacenamiento perdió 6.473, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 3.796 empleadores, Industria manufacturera de 3.393, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.666 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 2.425 empleadores en el período", agregó.

Empleo

Esto también tiene su correlato en el mercado laboral. De acuerdo al informe del CEPA, "el sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Construcción con una reducción de 81.425 trabajadores entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Le siguió el sector de Industria manufacturera que perdió 79.263 puestos".

Cuando observa los datos de actividad de esos sectores encuentra parte de la explicación de la enorme perdida de empleo. Según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que publica el Indec, la construcción acumula una caída del 22% en la era Milei. En tanto, la sigue un 5% por debajo de los niveles previos a noviembre 2023.