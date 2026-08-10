José Luis Manzano, dueño de Edenor, también se queda con Metrogas

El empresario mendocino ganó la licitación de YPF para desprenderse del 70% de las acciones de la principal distribuidora de gas del país.

José Luis Manzano, junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se impuso en la puja por el control de Metrogas al ofrecer US$780 millones por el 70% de las acciones. La oferta se presentó a través de Edenor, la principal distribuidora eléctrica, controlada por el consorcio Edelcos. Manzano suma así una de las principales empresas de servicios públicos a su grupo de activos.

YPF confirmó el resultado del proceso de venta mediante un comunicado en el que anunció la aceptación de la propuesta presentada por Edenor. “YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones”, señaló la petrolera estatal. La operación, sin embargo, todavía está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Metrogas: un actor central en el AMBA Metrogas tiene una presencia central en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde abastece a unos 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado argentino de distribución de gas. La compañía es considerada la principal distribuidora de gas del país y tiene una extensa red destinada a atender hogares, comercios e industrias de la región metropolitana. Su peso dentro del sistema energético convierte a la operación en una de las adquisiciones más relevantes del sector.

La compra también le permite a Manzano profundizar su presencia en el negocio de los servicios públicos. En 2021, junto con Vila y Filiberti, adquirió Edenor a Pampa Energía. La distribuidora eléctrica cuenta con alrededor de 3,41 millones de clientes en el norte del AMBA. Con Metrogas, el grupo pasará a tener una posición relevante en los dos principales servicios energéticos domiciliarios de esa región: electricidad y gas.

El giro financiero de Metrogas post 2023 La operación llega además después de un proceso de recuperación financiera de Metrogas. Entre 2023 y 2025, la empresa duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su resultado operativo y redujo a un tercio su endeudamiento. Esa mejora se produjo en paralelo con la recomposición tarifaria iniciada en 2024 y permitió que la compañía volviera a distribuir dividendos entre sus accionistas, algo que no ocurría desde 2001.