La oposición exige a Axel Kicillof que active una ley "cajoneada" para combatir el delito en la PBA

La provincia de Buenos Aires está inmersa en una crisis de seguridad; robos violentos, avance narco y la creciente tasa de homicidios por encima de la media nacional; no son “una sensación”. Es la realidad que viven millones de bonaerenses, motivo por el cual los senadores libertarios provinciales exigen a Kicillof la convocatoria urgente del Consejo Provincial de Seguridad Pública

Encabezado por el jefe de bloque Carlos Curestis , los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza , presentaron un proyecto de declaración exigiéndole al gobernador que “desempolve” el Consejo Provincial de Seguridad Pública , un organismo clave, creado por ley hace cerca de 30 años y que el kirchnerismo tiene “convenientemente cajoneado”.

El reclamo de los legisladores libertarios deja expuesta una paradoja insólita por una cuestión ideológica de la gestión Kicillof . La provincia de Buenos Aires cuenta desde 1998 con la Ley 12.154, una normativa que establece las bases institucionales para combatir el delito y que en su artículo 8° crea específicamente el Consejo Provincial de Seguridad Pública

El espacio está diseñado para sentar en la misma mesa a los ministros de Seguridad, Justicia y Gobierno, junto a jefes policiales, penitenciarios y legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. "Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas”, disparo Carlos Curestis .

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza , agrego “La Provincia tiene una herramienta institucional creada por ley para coordinar una política de seguridad seria y nunca la puso en funcionamiento de manera efectiva", dejando al desnudo la inacción del ejecutivo provincial; marcando que no se necesitan partidas presupuestarias extraordinarias ni crear nuevas estructuras burocráticas para combatir la inseguridad.

Los libertarios piden menos discursos y más gestión

La movida del bloque de senadores libertarios, busca ser un freno al relato de Kicillof. Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, el gobernador deslizó la idea de reformar la Ley de Seguridad Pública.

La respuesta de los legisladores violetas es una dosis de sentido común, sosteniendo que es una falta de seriedad pretender modificar una norma que ni siquiera se molestaron en implementar.

"Si el gobierno considera que hay que debatir cambios en la política de seguridad, primero debería cumplir con la ley vigente y convocar al organismo que fue creado precisamente para eso. La herramienta existe. Lo que falta es voluntad política para usarla", afirmo Carlos Curestis. Dejando en evidencia un planteo incomodó para Kicillof; que la prioridad del Ejecutivo provincial no es resolver el mapa del delito que golpea los bonaerenses

El conurbano como zona de guerra

Los fundamentos del proyecto de La Libertad Avanza, describen una realidad que duele en la provincia de Buenos Aires: El conurbano bonaerense es un escenario recurrente de violencia extrema, ajustes de cuentas a plena luz del día y tiroteos en espacios públicos.

Para los senadores libertarios, el problema dejó de ser una simple cuestión de "más o menos policías" en la calle. Se trata de una emergencia que requiere de la acción conjunta de los tres poderes del Estado; por lo que le piden al gobierno provincial que deje de enredarse en cuestiones ideológicas y que accione un organismo clave para que los bonaerenses dejen de ser víctimas de la inseguridad producto de la desidia estatal.