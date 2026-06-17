Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: este jueves no habrá clases en las escuelas públicas

Mientras los gremios docentes y estatales aceptan, para garantizar el pago del aguinaldo , resignar un aumento salarial, el SUTEBA Multicolor, se planta y convoca un paro docente para este jueves 18 de junio . La medida de fuerza contra el gobierno de Kicillof , por el descontento de las bases docentes, impactaría fuertemente en las escuelas públicas bonaerenses.

Los docentes del SUTEBA Multicolor - la facción disidente a la conducción de Roberto Baradel- se manifestó este mediodía, en la previa del paro docente , cortando el tránsito frente a la Gobernación bonaerense. Esto provocó un caos vehicular en el centro platense.

Un nutrido grupo de maestros se concentró en la sede del gobierno provincial, para entregarle un petitorio al gobernador ante la "emergencia educativa" en la provincia de Buenos Aires.

Es de resaltar qué por las protestas de las facciones de izquierda de maestros bonaerenses frente a la sede del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, las últimas paritarias docentes debieron realizarse de manera virtual para evitar escraches a los representantes gremiales y del ejecutivo provincial.

Con el voto de más de 5.500 docentes de 30 distritos, la facción disidente del SUTEBA Multicolor ratificó el paro docente por 24 horas. La medida de fuerza se da en el marco de una "Jornada de Lucha" impulsada por seccionales opositoras a la conducción de Roberto Baradel - ahora conducido por su histórica secretaría adjunta María Laura Torres - a quienes les exigen que abandonen la “complicidad” con el gobierno de Kicillof , y "convoque a asambleas para resolver un plan de lucha” por la recuperación del salario docente, presupuesto para educación y el resto de las demandas planteadas por los maestros enfrentados con la conducción del gremio.

El número que expone la devaluación del salario docente en la provincia de Buenos Aires

El paro docente se sentirá con más fuerza en ciudades como La Plata, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre donde la izquierda tiene el control de esas seccionales. El principal reclamo de los docentes es por la urgente reapertura de la paritaria bajo la consigna de que no haya "Ningún Docente Pobre".

Además, piden que el salario de un maestro inicial sea de $1.500.000 y que el sueldo docente en la provincia de Buenos Aires se equipare con el costo total de la canasta básica familiar, es decir de $2.800.000.

Para el SUTEBA Multicolor, que responden políticamente a la diputada nacional de izquierda Romina del Plá, las últimas ofertas del gobierno bonaerense en las paritarias docentes quedan en ridículo frente al costo de vida real.

Escuelas en ruinas y falta de cargos

Más allá de la discusión salarial, la facción disidente del gremio mayoritario de educación en la provincia de Buenos Aires, puso el foco en el colapso edilicio. Exigiéndole al gobierno de Kicillof mayores partidas financieras destinadas a revertir el grave deterioro de la infraestructura escolar, argumentando que en muchos distritos de la provincia se torna imposible dictar clases por el mal estado de las escuelas públicas.

A los reclamos en infraestructura escolar, se suma el pedido para la apertura de cargos docentes y de personal y auxiliar. Según denunciaron, la falta de nombramientos sobrecarga al personal actual, fomenta el pluriempleo y resiente la calidad educativa.

Otro de los puntos expuestos en el paro docente de este jueves en la provincia de Buenos Aires es la inseguridad creciente hacía los docentes en las escuelas. Desde el SUTEBA Multicolor exigen un "efectivo resguardo y reparación ante situaciones de violencia".

El SUTEBA de Baradel vuelva a darle un guiño a Kicillof y paran el 2 de marzo, el día que deben empezar las clases en la provincia de Buenos Aires contra Milei y Trump Archivo MDZ

El SUTEBA disidente se prepara para intensificar la protesta docente en la provincia de Buenos Aires. El próximo 3 de julio en La Matanza decidirán la continuidad del plan de lucha con la esperanza de que se sumen a las medidas de fuerza docentes descontentos con sus gremios por la “complicidad” con el gobierno de Kicillof a la hora de defender el salario docente.