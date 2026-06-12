Sin aumento a estatales: Kicillof garantiza el pago del aguinaldo y ofrece el BAPRO para "pagar deudas"

Las paritarias estatales bonaerenses dejaron en evidencia dos temas, la complicidad gremial y que Kicillof tiene la billetera en rojo . Los gremios se fueron de la reunión con la garantía de que el aguinaldo se pagara en tiempo y forma; y a cambio de la “paz” en los ministerios el Banco Provincia auxiliará a estatales agobiados por deudas

La gran sorpresa del encuentro paritario fue que en la mesa de negociaciones se sentó el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires , Juan Cuattromo. Es la primera vez que un presidente de la banca pública bonaerense participa de las paritarias estatales bonaerense; un síntoma que revela el nivel de asfixia y morosidad que arrastra el sector público provincial.

Y esto ocurrió por el reclamo de los gremios que, ante la pérdida del poder adquisitivo del salario estatal, los trabajadores públicos bonaerenses están asfixiados por deudas contraídas para poder afrontar el retraso de los sueldos provinciales frente a la inflación.

El plan de salvataje financiero ofrecido por el Banco Provincia para los empleados públicos bonaerenses, consiste en una baja de tasas de interés y estirar el pago de los pasivos contraídos con la entidad financiera hasta 72 meses, es decir dan un plazo de 6 años para pagar la deuda

Para los estatales que cobran menos de cuatro salarios mínimos ($1.470.000) y tienen una mora de hasta 90 días, la tasa será del 39% anual. Bajo ese esquema, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda consolidada se ubicará en $36.110.

En tanto para aquellos agentes públicos de la provincia que registran una mora mayor a los 90 días y se encuentran en situación de "sobrendeudamiento"; donde una tasa convencional les comería más del 50% de sus ingresos, el Banco Provincia ofrece una tasa especial del 31% anual a 72 meses, lo que representa una cuota de $30.732 mensuales por cada millón refinanciado.

Emergencia financiera para los sobreendeudados

El diagnóstico sobre el endeudamiento de los empleados públicos que maneja el ministerio de Economía bonaerense es delicado. Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires se están endeudando, especialmente con tarjetas de crédito, para poder hacer frente a gastos corrientes.

Motivo por el cual el salvataje del estado provincial; que con complicidad gremial sigue cerrando paritarias que no permiten la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales bonaerenses, diseñó una segunda categoría de refinanciamiento de deuda para “situaciones extremas”.

A todo esto, los sindicatos no ocultan la urgencia de recomponer el salario estatal pidiendo la “necesidad de contar con un aumento salarial al sueldo básico” desde este mes. De todos modos, aceptaron “dócilmente” que el gobierno de Kicillof, bajara el pulgar al aumento salarial para el tramo de junio, pateando la discusión para más adelante.

La estrategia de Kicillof de patear la pelota a julio

La intención del ejecutivo bonaerense es estirar los plazos y ofrecer un acuerdo salarial largo, a cuatro meses o más. Pero con vigencia recién a partir de julio, para poder garantizar, la prioridad absoluta de gremios y del gobierno provincial, que es que estén los fondos para pagar el aguinaldo y evitar el fantasma de un cobro desdoblado que alteraría aún más los ánimos caldeados de docentes y trabajadores estatales.

“La tregua” lograda con la refinanciación blanda del Banco Provincia solo estaría comprando un poco de paz. Fuentes sindicales consultadas por MDZ reconocieron que aguantaría el tiempo que la selección nacional de futbol esté en el Mundial; afirmando que el margen de maniobra que tiene el gobierno de Kicillof para hacer una oferta que permita empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario estatal bonaerense es mínimo. Más teniendo en cuenta que el último aumento salarial que recibieron los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires fue del 9%, en el de marzo, retroactivo a febrero, y en tres cuotas (1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril).

A primera hora de esta tarde el Frente Gremial docente bonaerense escuchara, de manera virtual para evitar escraches de facciones sindicales de izquierda; la misma propuesta aceptada por los gremios estatales.