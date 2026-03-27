Banco Provincia lanzó una novedosa forma de pedir crédito: el paso a paso

El Banco Provincia sumó una nueva opción digital para acceder a crédito : ahora es posible gestionar préstamos personales directamente desde WhatsApp . La iniciativa apunta a simplificar el proceso, reducir tiempos y permitir que los usuarios resuelvan todo desde el celular, sin necesidad de ir a una sucursal.

El sistema opera a través de un asistente virtual que guía al cliente paso a paso dentro de la conversación. Desde ese canal, cada usuario puede verificar si tiene una oferta disponible según su perfil crediticio.

El fin de semana también es un momento de ahorro si sos cliente de Banco Provincia Foto: Freepik

En caso de contar con una propuesta, el sistema muestra las condiciones del préstamo: monto máximo, plazo de devolución y tasas. Estos datos son personalizados y coinciden con los que el banco ofrece en otros canales digitales, como el home banking o la app Cuenta DNI.

Además, antes de confirmar, el usuario puede ajustar variables como el importe y la cantidad de cuotas dentro de los límites establecidos.

El trámite se realiza de forma completamente online desde WhatsApp. El proceso incluye:

Iniciar chat con el número oficial del banco

Ingresar al menú y seleccionar la opción de préstamos

Validar identidad con DNI

Consultar disponibilidad de oferta

Revisar condiciones (monto, cuotas y tasas)

Confirmar identidad mediante verificación biométrica

Ajustar el crédito según necesidad

Aceptar los términos y finalizar

Una vez aprobado, el contrato se envía por correo electrónico y queda disponible en formato digital.

Quiénes pueden acceder

Por el momento, esta modalidad está habilitada para trabajadores del sector público que cobran sus haberes en el Banco Provincia.

El banco no descarta ampliar el acceso a otros clientes en el futuro, pero en esta etapa inicial el servicio se limita a usuarios con historial crediticio dentro de la entidad.

Ventajas de pedir un crédito por WhatsApp

El principal diferencial es la rapidez y facilidad de uso. Al centralizar todo en una app de mensajería, se evita la necesidad de trámites presenciales o procesos complejos.

Entre los beneficios se destacan:

Gestión 100% digital desde el celular

Posibilidad de comparar condiciones en el momento

Flexibilidad para modificar monto y cuotas

Información clara sobre costos del crédito

Acceso desde cualquier lugar

Además, el sistema incorpora medidas de seguridad como validación biométrica para garantizar la identidad del solicitante.

Banco Provincia avanza con la digitalización

Con esta nueva herramienta, el Banco Provincia amplía sus canales digitales y refuerza su estrategia de atención remota. La incorporación de WhatsApp busca facilitar el acceso al crédito y adaptarse a los hábitos de los usuarios, que cada vez operan más desde el celular.