Del papel al click: la fintech argentina que acelera los créditos hipotecarios online

En un mercado inmobiliario que históricamente dependió del efectivo y de trámites burocráticos que parecen detenidos en el tiempo, una fintech argentina está marcando un hito que redefine el acceso a la vivienda y la empresa está a punto de concretar su crédito número 2.000.

La cifra está lejos de ser solo un número. Es el termómetro de una tendencia que crece con fuerza en el país porque mientras las entidades bancarias tradicionales mantienen procesos rígidos, con calificaciones de riesgo excluyentes y tiempos de respuesta que suelen frustrar cualquier operación inmobiliaria , las plataformas de finanzas colaborativas encontraron una grieta para ofrecer soluciones reales y, sobre todo, rápidas.

El éxito de la empresa- se trata de Lendar, que ya opera en nueve provincias argentinas-, se apoya en un cambio de paradigma radical: la aprobación de un crédito hipotecario en menos de 7 días. En un contexto económico como el argentino, la agilidad se vuelve el activo más valioso, tanto para el comprador como para el vendedor.

A diferencia del sistema bancario, que en los últimos años migró hacia posturas más conservadoras y tasas variables que generan incertidumbre (como los esquemas UVA), se logró consolidar un modelo de préstamos entre personas con tasas fijas en dólares.

Esto elimina la intermediación bancaria y permite que el inversor reciba la misma tasa que paga el solicitante, creando un ecosistema donde todos ganan. Llegar a casi 2.000 operaciones financiadas requirió derribar la barrera cultural de la presencialidad.

Hoy, la plataforma permite realizar el 100% de la gestión de forma online, desde la solicitud hasta la aprobación, y se logró que casi la mitad de sus desembolsos sean totalmente digitales, aunque el mercado inmobiliario argentino todavía arrastra la tradición del papel y el encuentro físico. Además, la empresa se ha fijado la meta de digitalizar completamente el proceso para 2027.

Menos de 7 días

En este marco, el crecimiento de Lendar también despertó el interés del mercado de capitales. Sobre ello, Resnicoff señala que “el reciente lanzamiento de fondos comunes de inversión cerrados, como el hito alcanzado junto a Allaria, demuestra que existe un apetito real por instrumentos que vinculen el ahorro de los inversores con la economía real y el déficit habitacional.

Con el crédito número 2.000 a la vuelta de la esquina, la compañía celebra su posicionamiento como el catalizador necesario para que otros actores del sector -desde inmobiliarias hasta registros de propiedad- aceleren su propia transformación. En el camino del “papel al clic”, la compañía parece haber encontrado la fórmula para que el sueño de la casa propia deje de ser una espera interminable y se convierta en una realidad de menos de una semana.

* Hernán Resnicoff, CEO de Lendar.