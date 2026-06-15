Cada vez más parecidos, los enemigos íntimos Kicillof y Kirchner no piensan en el Círculo Rojo

Mientras madura la salida de Manuel Adorni de la Jefatura del Gabinete nacional de Javier Milei, la oposición, en sus diferentes dimensiones, empieza a activar para que, luego del Mundial, se los vea renovados en su deseo de ser poder.

Lo que hace algunos meses era una utopía, casi un sueño húmedo, ahora todo puede ser posible. La más linda está al alcance de ser conquistada, siempre y cuando se encuentre un momento y lugar oportuno. Traducido para la política, alguien que garantice algunos aspectos añorados de los “populismos peronistas” con algunas reglas impuestas por Mauricio Macri en 2015 y Javier Milei en la actualidad.

Este fin de semana, un exintendente y candidato del Movimiento Popular Neuquino, Nicolás Di Fonzo, sorprendió a este periodista al preguntarle “¿qué anda haciendo Emilio Monzó con Jorge Brito en Neuquén?”. Al parecer, estuvieron recorriendo Añelo, pero solo anduvieron por los pozos de Vaca Muerta, aunque no perdieron oportunidad para juntarse con empresarios top de la provincia.

Monzó cree que Brito es una síntesis entre el peronismo moderno con el macrismo moderado, ese que no dice que si no fuera por la corrupción el plan económico de Javier Milei sería fantástico. Como no se puede separar a Cristina del perokirchnerismo, es imposible creer en el gobierno libertario sin una alta dosis de corrupción en sus venas.

“No es lo mismo que el volver mejores que hicieron con Sergio (Massa) y Alberto Fernández en 2019. Esto es otra cosa”, se entusiasma el ex armador de Cambiemos cuando se lo consulta sobre la hipótesis presidencial del banquero y ex presidente de River Plate.

En paralelo, bajo el lema “El peronismo debate”, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Federico Achaval, Gastón Granados y Federico Otermín, entre otros, se juntaron en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en una nueva presentación de lo que habían organizado, hace poco más de un mes, en Parque Norte.

Aquí también el objetivo es mostrar un peronismo remozado, que entendió que no se puede gastar lo que no se tiene. Es como un “volver mejores”, pero aparentemente lejos de Cristina, Alberto y Massa, aunque cada uno de estos tenga alguien que les haga de garantes presenciales.

En esa provincia estuvo, hace siete días, Máximo Kirchner, quien además de reclamar por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner y denunciar su condena como ilegal e injusta, insistió en que “en Argentina tenemos que hablar de justicia fiscal, que los que más tienen, más pongan, para que esto provoque equilibrio social”.

Muy parecida a la del hijo de los dos presidentes fue la definición formulada días atrás por Carlos “Carli” Blanco, el único vocero autorizado de Axel Kicillof, quien con Gustavo Silvestre dijo que no tiene como prioridad defender el equilibrio fiscal si eso afecta la actividad productiva y a los trabajadores.

“Axel Kicillof es eso. Es dogmático, cree en lo que dice… Eso también lo distingue de quienes pueden acompañarlo o estar en un mismo proyecto con él. Todos los demás, como se dice habitualmente, son más pragmáticos”, dijo irónico uno de los que convive, sin participar, con la mesa chica decisoria del gobernador.

Para este consultor, “Máximo también es claro y tiene un discurso sin dobleces. Lo transforma, aunque con pocos votos, en un candidato. Y aquí viene el verdadero problema que tiene el kirchnerismo peronista. La gente no sabe por qué están peleados Axel con Cristina… Para mal de Axel, su electorado cree que es kirchnerista y él también cree eso”, confirma la misma fuente. https://www.mdzol.com/politica/el-pj-cierra-filas-redobla-el-respaldo-y-pide-la-liberacion-cristina-fernandez-kirchner-n1541718

WhatsApp Image 2026-06-15 at 17.46.34 Ahora el peronismo también quiere defender la producción agrícola ganadera

EL DILEMA CRUCIAL

Cristina Fernández de Kirchner, tras un año en prisión, volvió a movilizar el debate del peronismo kirchnerista renovador. Y eso incomoda al resto. A Massa, que creció cuando se enfrentó con ella e interpretó un verdadero pedido de cambio y nunca más que terminó, al igual que una línea de colectivo, volviendo al lugar donde salió.

A Kicillof porque fue ella quien lo creó y lo eligió sobre a cualquier otro “pollo político”, inclusive su hijo, Máximo, a quien siempre relegó. Ahora no podrá hacerlo de nuevo. Y eso obliga a ponerlo como un hipotético candidato, a presidente o a gobernador. Si elige esta segunda variante, ¿Quién osará a decirle que no? ¿Se animarán a armar una interna en su contra? Hoy muchos dicen que sí, pero a la hora de la verdad, habrá que ver.

Gabriel Katopodis es el que más se está moviendo y el que transita miles de kilómetros por semana para alcanzar su objetivo de suceder a Kicillof. Quizás sea el que más se asemeja al gobernador. Prefiere andar solo, pero se mueve siempre y tiene, por ahora, un halo de honestidad y frescura que lo distingue de los otros competidores.

Julio Alak es el único que tiene el aval, en caso de no quedar otra alternativa, de Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Experto y con un recorrido mayor al resto dentro del peronismo, tiene el sueño de todo intendente de La Plata, que de antemano se siente gobernador. Y, para después del mundial, Jorge Ferraresi, el menos empático pero más contundente en cada una de sus decisiones, vaticinó que quiere también ser gobernador.

En otro sub grupo, más alejados del Movimiento Derecho al Futuro están, por un lado, Leonardo Nardini y, jugando en yunta, la dupla de los Federicos, Otermín y Achaval. Sin embargo, estén más próximos o cercanos a los márgenes de lo que era Fuerza Patria, ninguno nunca descarta que, en algún momento, en algún lugar, “se dejen de joder y hagan lo que tengan que hacer”.

¿Qué sería eso? Que Kicillof decidiera darse cuenta que es tan solo un gobernador, sin penetración territorial ni manejo político de la Provincia, y entregue la negociación de la renovación de la Corte Suprema para decidir, desde una nueva disposición, con nuevos cortesanos, la reelección de los intendentes. El segundo paso. Si es candidato a presidente, no define quien lo sucede.

Mientras tanto, a nivel nacional, se garantiza lo que pide Cristina. Una nueva Corte nacional que defina su futuro y revise su prisión y, por ende, la inhibición de ejercer cargo público. Quizás las urgencias de Javier Milei y la intermediación de la dupla Massa – Miguel Pichetto, hagan el resto.