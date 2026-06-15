El PRO le exigió a Manuel Adorni que se presente en el Congreso y dijo que "podría resolver la situación renunciando"

El PRO volvió a apuntar contra Manuel Adorni y reclamó que el jefe de Gabinete dé la cara en el Congreso para responder por la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito , abierta tras la presentación de su declaración jurada. Desde el bloque amarillo, sin embargo, dejaron en claro que la solución de fondo no debería pasar por el Parlamento, sino por una decisión del propio Poder Ejecutivo.

El encargado de fijar la postura fue el diputado Álvaro González, que en declaraciones a Radio Mitre corrió el foco del Congreso hacia la Casa Rosada.

Para el legislador, la salida del ministro coordinador es una papa caliente que el oficialismo busca trasladar a la oposición. "¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?", se preguntó.

Su propuesta fue directa y apuntó a la cadena de mando libertaria: " El jefe de Gabinete podría resolver esta situación renunciando . Y si el jefe de Gabinete no quiere renunciar, por algún motivo, el presidente de la Nación le podría pedir la renuncia , que pareciera ser que le tiene toda la confianza del mundo. Entonces, es un problema del Gobierno", remarcó.

González se mostró en contra del mecanismo parlamentario que impulsa parte de la oposición para remover a Adorni, aunque aclaró que su rechazo no tiene que ver con el fondo del asunto sino con un cálculo político. "No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo", advirtió.

A su entender, la herramienta tampoco resuelve nada en términos prácticos. Un jefe de Gabinete censurado por las dos cámaras quedaría, en sus palabras, en un "estado vegetativo": "Explicame qué inversión va a poder traer, con qué banco internacional se va a poder sentar, qué instrucción le va a dar a un ministro si ya está censurado por todo el arco político", planteó.

El diputado fue más lejos y deslizó que el Gobierno podría incluso ignorar una eventual aprobación.

Como antecedente, recordó que Javier Milei no aplicó la ley de financiamiento universitario y se preguntó por qué acataría una moción de censura. "No sé si vetarlo. No instrumentarlo sería", precisó al ser consultado sobre cómo podría el Ejecutivo esquivar la decisión del Congreso.

El antecedente Posse y Francos: "No es ciencia oculta"

Para González, la vía más limpia es la que ya transitó el propio oficialismo en otras ocasiones. "O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el presidente. No es ciencia oculta", sintetizó, y trazó un paralelo con los recambios anteriores en la jefatura de Gabinete: así como Milei le pidió la renuncia primero a Nicolás Posse y después a Guillermo Francos, podría repetir la jugada ahora.

En esa línea, el diputado recuperó la advertencia que Mauricio Macri había hecho el mismo día en que se confirmó la designación de Adorni.

"Macri le dijo en su momento: 'Poné a alguien de jefe de Gabinete que te ayude en la gestión'. Y pusieron a alguien de su propio riñón político, no a alguien que lo ayudara en la gestión", señaló.

El reclamo de fondo: la interpelación

Más allá de la discusión sobre la moción de censura, lo que González exige con firmeza es que Adorni se presente a dar explicaciones. "Yo pretendo que Adorni venga al Congreso en su calidad de interpelado y explique lo que hasta ahora parece inexplicable", sostuvo.

El legislador ironizó sobre el contraste con la última visita del funcionario a Diputados, cuando concurrió con un nutrido equipo de asesores a los que consultaba antes de responder. "Ahora como le van a preguntar sobre su vida, sobre su pasado económico y su presente económico, no va a necesitar a nadie, puede responderlo directamente", chicaneó.

González también cuestionó los antecedentes de Adorni frente al Parlamento. "Nosotros institucionalmente ya tuvimos a Adorni en el Congreso y nos mintió en la cara", disparó, y agregó que cada vez que el jefe de Gabinete intentó aclarar su situación patrimonial, "lejos de echar luz sobre lo que pasó, lo que ha hecho es echar más sombra".

La presentación en el Senado, bajo sospecha

El diputado mencionó que Adorni tiene previsto comparecer ante el Senado, pero descartó que ese movimiento alcance para descomprimir el escándalo. Allí apuntó al núcleo del problema político: la incomodidad de un funcionario que construyó su figura sobre el discurso anti-casta. "No puede exhibir después de haber estado dos años y medio diciéndonos a todos que éramos unas lauchas", lanzó.

Por último, González aclaró que sus dichos eran a título personal, ya que el bloque del PRO en Diputados recién se reúne formalmente el jueves. "Yo te estoy adelantando lo que le voy a decir a mis compañeros del bloque", precisó, y reiteró su posición: la renuncia de Adorni —o el pedido presidencial de la misma— es la única vía que resuelve el problema sin que el Congreso cargue con el costo de una decisión que, según él, le corresponde exclusivamente al Ejecutivo.