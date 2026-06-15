Mauricio Macri desembarcará en Mar del Plata y el PRO le advirtió al Gobierno: "Nos preparamos para ganar"
El expresidente regresará unos días al país, en medio de su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, y arribará a "La Feliz". El fuerte posteo del partido amarillo contra Adorni en clave electoral.
Pese a estar en Estados Unidos como autoridad de la FIFA a partir de la realización del Mundial 2026, Mauricio Macri regresará en los próximos días a la Argentina y encabezará otro acto del PRO. De acuerdo con fuentes partidarias que consultó MDZ, el líder del partido amarillo protagonizará una actividad en Mar del Plata el 26 de junio, en el marco de la gira federal llamada "Próximo Paso".
Esta confirmación del acto del exjefe de Estado se enmarca en un reciente posteo del PRO, con cuestionamientos al Gobierno por la continuidad de Manuel Adorni y con una frase en tono electoral muy categórica.
La advertencia del PRO al Gobierno
Fue una publicación del diputado y mano derecha de Macri, Fernando de Andreis. "El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo. Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta acá, pero nuestra vitalidad depende de lo que va a venir", dice el inicio del texto publicado en X.
"Como secretario general del partido, en estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros del PRO, una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia y Horacio. Paso a paso, estamos escuchando a cada uno, reuniendo a una gran parte del equipo del PRO que se encuentra diseminado por todo el país. Dirigentes entre los que hay gobernadores, intendentes, ministros, legisladores, funcionarios, todos con trayectoria y gran experiencia de gobierno. El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina", consignó el legislador.
A su vez, plantearon el respaldo del bloque en el Congreso a favor del Gobierno: "Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura. En octubre del año pasado, defendimos a la democracia de dirigentes como Felipe Solá que amenazaban desbocadamente con destituir a Milei, agitando el fantasma de un desborde social inminente que solo existía en las mentes de quienes pretendían crearlo".
Acto seguido, apuntaron contra el jefe de Gabinete, deslizando la necesidad de que renuncie a su cargo, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito: "Ahora tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación. Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió".
"Mientras tanto, nosotros, con la ayuda de muchos dirigentes de todo el país, estamos trabajando para proyectar una fuerza consistente y responsable con capacidad de gobierno. Todos los encuentros de 'El Próximo Paso' que estamos realizando en el interior despiertan el entusiasmo que el PRO necesita para avanzar. En cada encuentro reafirmamos dos cosas, nuestro compromiso de cuidar lo logrado hasta acá, y nuestra convicción de ser protagonistas. Estamos armando un PRO competitivo. No miramos trofeos, nos preparamos para ganar", concluye el escrito, con una frase final que podría adelantar que el PRO tendrá candidato para las elecciones presidenciales.
La gira de Mauricio Macri
En los últimos meses, Macri retomó una intensa actividad política con recorridas por distintas provincias y una fuerte apuesta a la reorganización nacional del PRO. El expresidente encabezó actos partidarios en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Mendoza y Santa Fe, y mantuvo reuniones con gobernadores como Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.
Además de participar en encuentros partidarios y foros de la Fundación Pensar, Macri impulsó reuniones con dirigentes, legisladores e intendentes de todo el país con el objetivo de fortalecer la estructura territorial del PRO y definir una estrategia política de cara al 2027,