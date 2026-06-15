Mauricio Macri desembarcará en Mar del Plata y el PRO le advirtió al Gobierno: "Nos preparamos para ganar"

El expresidente regresará unos días al país, en medio de su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, y arribará a "La Feliz". El fuerte posteo del partido amarillo contra Adorni en clave electoral.

Pese a estar en Estados Unidos como autoridad de la FIFA a partir de la realización del Mundial 2026, Mauricio Macri regresará en los próximos días a la Argentina y encabezará otro acto del PRO. De acuerdo con fuentes partidarias que consultó MDZ, el líder del partido amarillo protagonizará una actividad en Mar del Plata el 26 de junio, en el marco de la gira federal llamada "Próximo Paso".

Esta confirmación del acto del exjefe de Estado se enmarca en un reciente posteo del PRO, con cuestionamientos al Gobierno por la continuidad de Manuel Adorni y con una frase en tono electoral muy categórica.

La advertencia del PRO al Gobierno Fue una publicación del diputado y mano derecha de Macri, Fernando de Andreis. "El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo. Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta acá, pero nuestra vitalidad depende de lo que va a venir", dice el inicio del texto publicado en X.

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El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo.



Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta… pic.twitter.com/OxcHt5N7xv — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 15, 2026 "Como secretario general del partido, en estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros del PRO, una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia y Horacio. Paso a paso, estamos escuchando a cada uno, reuniendo a una gran parte del equipo del PRO que se encuentra diseminado por todo el país. Dirigentes entre los que hay gobernadores, intendentes, ministros, legisladores, funcionarios, todos con trayectoria y gran experiencia de gobierno. El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina", consignó el legislador.

A su vez, plantearon el respaldo del bloque en el Congreso a favor del Gobierno: "Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura. En octubre del año pasado, defendimos a la democracia de dirigentes como Felipe Solá que amenazaban desbocadamente con destituir a Milei, agitando el fantasma de un desborde social inminente que solo existía en las mentes de quienes pretendían crearlo".