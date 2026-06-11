IOMA: la oposición estalló contra Kicillof por "esconder la crisis de la obra social bajo la alfombra"

El peronismo unificó fuerzas en la Cámara Baja bonaerense y bloqueo el tratamiento de más de quince proyectos para interpelar al titular de IOMA Homero Giles - tras el quorum conseguido por la oposición - el funcionario más cuestionado de la gestión Kicillof . El titular de la obra social de los estatales bonaerenses fue salvado por la complicidad de las tribus peronistas.

El presidente del cuerpo Alejandro Dichiara , amparándose en el reglamento volteo -sin tener en cuenta los antecedentes del senado provincial que realizo sesiones especiales sin los dos tercios necesario- la sesión especial que buscaba exponer en el recinto el abandono de los más de 2 millones de afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses. Motivo que los jefes de todos los bloques opositores dieran una conferencia de prensa denunciando el blindaje oficialista para salvar la cabeza de Homero Giles .

En una conferencia de prensa conjunta que mostró una foto de unidad de la mayoría de los bloques opositores al gobierno de Kicillof ; los referentes de La Libertad Avanza, el PRO, los dos bloques radicales, la Coalición Cívica, Unión y Libertad (uno de los bloques libertario “Blue”) y HECHOS; apuntaron los cañones contra el gobernador.

“No es una cuestión de reunir el quórum o de estar conformes con eso. Vamos a estar conformes cuando IOMA le cumpla a su beneficiario”, disparo Diego Garciarena titular del bloque UCR Cambio Federal, evidenciando el malestar por “la maniobra reglamentaria” que aplico el peronismo para no dar el debate sobre el estado de la obra social.

“Hay una cuestión que me parece que también decidió la suerte de esta sesión, que fue la denuncia de ayer del Hospital Garrahan, donde deja en claro que la provincia no solo no le canceló la deuda, sino que la deuda se incrementó exponencialmente y que hoy IOMA le dé más de 8 mil millones de pesos al Hospital Garrahan "; agrego el legislador radical marcando la incomodidad del gobierno de Kicillof de tener que justificar ese pasivo en un centro de salud emblemático fue lo que "determinó que hoy no tuviéramos sesión”.

La conducción de Homero Giles bajo la lupa

La mira de los diputados opositores no solo apunto a la estructura del Poder Ejecutivo, sino puso el ojo en quién maneja IOMA desde hace siete años, el Camporista Homero Giles. La presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical Alejandra Lorden cargó con dureza contra la gestión del cuestionado funcionario, recordando que la situación no ha hecho más que profundizarse desde su última comparecencia en el palacio legislativo.

“Acá únicamente Kicillof, esta Cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de 2.200.000 afiliados. Ese es el problema. El tema es Homero Giles y la conducción del IOMA", sentenció Lorden de manera tajante. Además, la legisladora agregó un dato que incomoda el relato de la administración Kicillof: “IOMA está peor que hace un año y medio , cuando Homero Giles vino aquí. Por eso queremos hablar de un tema que es central para la salud de los bonaerenses”.

En dialogo con MDZ, la diputada Alejandra Lorden afirmo, "no sabemos en que gasta el gobierno de Kicillof los mas de dos billones de pesos del IOMA",y agrego " La deuda de IOMA esta cuantificada y por su puesto ellos la niegan. Queremos hablar de algo que es central para la provincia de Buenos Aires que es la salud de los bonaerenses "

Alejandra Lorden

El ahogo financiero al interior bonaerense por la crisis de IOMA

Por su parte el jefe de la bancada de diputados de la Coalición Cívica, Andrés de Leo, puso el foco en el retraso de los pagos y la falta de actualización de los valores a los prestadores médicos por parte de IOMA, algo que termina asfixiando las arcas de los municipios del interior bonaerense, donde el hospital municipal suele ser la única opción de atención que tiene los afiliados de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires.

De Leo advirtió sobre "el enorme problema que está generando esta obra social en los hospitales públicos municipales", detallando que la gran mayoría de las prestaciones e internaciones corresponden a beneficiarios de IOMA. El problema neurálgico, según el legislador lilito, es que la gestión provincial mantiene las variables económicas completamente pisadas: "Está absolutamente desactualizada la tarifa, el pago atrasado, y el valor de unidad por el cual IOMA reconoce estas prestaciones está congelada desde diciembre del 2023”.

El "índice de litigiosidad" y el silencio oficial

La crítica opositora apuntó también a la paradoja de un sistema donde los aportes de los empleados públicos se descuentan rigurosamente mes a mes, pero la contraprestación brilla por su ausencia. El diputado Alejandro Rabinovich presidente del bloque PRO , desarmó el argumento del ejecutivo provincial que responsabiliza permanentemente al gobierno nacional de las falencias de IOMA por el contexto macroeconómico.

“El gobernador dice, o los que hablan por el gobernador, acá hay un problema que es de toda la Argentina, de los fondos, siempre tira la pelota afuera". El legislador amarillo marcó una diferencia estructural al comparar el desempeño de la obra social bonaerense con los sistemas solidarios de provincias como Entre Ríos, Mendoza o Córdoba, señalando que ninguna registra el nivel de demandas judiciales por falta de cobertura que se ve en Buenos Aires.

A todo esto desde La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense, en dialogo con este diario dijo, "Quedo claro que el oficialismo no quiere debatir los temas importantes -agrego- La situación de IOMA llego a tal nivel que desde la oposición tuvimos que actuar en consecuencia, no pasa por una tarea que hagamos un bloque u otro, la preocupación es un tema de todos. Y hasta que se resuelva el tema IOMA va a ser un tema importante en nuestra agenda"

Juan Esteban Osaba

Por su parte el diputado del PRO Fernando Rovello, quien presento en el 2023 el primer pedido para interpelar a Homero Giles, afirmo "Por tercer año consecutivo no se mencionó en la apertura de las sesiones ordinarias la palabra IOMA. Hoy quedó claro que no hay voluntad política. IOMA es muy sensible porque la gente se muere esperando”, concluyó Rovello