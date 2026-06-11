Golpe legislativo a Axel Kicillof: la oposición consiguió el quorum por IOMA

La oposición en la Cámara de Diputados bonaerense logró este jueves reunir las 47 voluntades necesarias para alcanzar el quorum y dar inicio a una sesión especial destinada a debatir la interpelación de Homero Giles, presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Se trata de un hecho de alto impacto político, ya que es la primera vez que los bloques opositores consiguen imponer una agenda legislativa al gobernador Axel Kicillof.

La sesión estuvo marcada por momentos de tensión desde antes de su inicio. Legisladores opositores denunciaron dificultades para registrar su presencia debido a que las tabletas utilizadas para el sistema electrónico de asistencia se encontraban apagadas. La situación quedó expuesta cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, solicitó que los legisladores se identificaran en el sistema y recibió como respuesta un coro generalizado desde las bancadas opositoras: “Están apagados los dispositivos”.

En medio de las acusaciones cruzadas, el oficialismo intentó cuestionar la validez del quórum alcanzado. Con el jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, a la cabeza, el peronismo planteó objeciones sobre el procedimiento y buscó poner en discusión la conformación de la sesión especial.

Como respuesta, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, solicitó una tolerancia de diez minutos para que todos los diputados pudieran registrarse correctamente, argumentando que los inconvenientes técnicos impedían completar el proceso de manera normal.

Finalmente, una vez superadas las dificultades, comenzó la sesión especial impulsada por la oposición. El eje central del debate fue el pedido de interpelación a Homero Giles, quien viene siendo cuestionado por distintos sectores políticos debido al funcionamiento de IOMA y las denuncias vinculadas a la prestación de servicios de la obra social bonaerense.

Sin embargo, el oficialismo logró bloquear todos los planteos impulsados por la oposición. Desde Fuerza Patria argumentaron que las iniciativas requerían una mayoría especial de dos tercios de los votos para prosperar, número que la oposición no consiguió reunir pese a haber alcanzado el quórum para sesionar.

De esta manera, aunque la oposición exhibió fortaleza parlamentaria al reunir las presencias necesarias y forzar el debate, no logró avanzar con los pedidos presentados. Aun así, el resultado dejó expuesta una inédita capacidad de coordinación entre los distintos bloques opositores y representó un llamado de atención para el oficialismo provincial.

La tensión política promete continuar durante la jornada. Tras el cierre de la sesión especial, se espera el inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde la oposición anticipa una postura mucho más combativa. Según deslizaron varios legisladores, los bloques opositores saldrán "con los tapones de punta" para cuestionar al gobierno bonaerense y profundizar las críticas sobre la situación de IOMA y otros temas de gestión.

Con el quórum garantizado, cruces reglamentarios, acusaciones por el funcionamiento del sistema electrónico y una oposición dispuesta a redoblar la presión, la Legislatura bonaerense vivió una de las jornadas más agitadas de los últimos meses.

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