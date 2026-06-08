IOMA: la oposición juntó el quorum y el kirchnerismo volteó la sesión en Diputados

A horas de la sesión especial para tratar el pedido de interpelación al titular de IOMA , impulsada por la oposición, el kirchnerismo -mediante una resolución firmada por el presidente de la Cámara Baja bonaerense- reprogramó sin muchas explicaciones la doble sesión. La oposición cargó en redes sociales contra Kicillof por no permitir debatir sobre “el desastre de la obra social”

Mediante dos resoluciones exprés firmadas por Alejandro Dichiara , titular de la Cámara de Diputados provincial; el peronismo suspendió la sesión especial convocada por la oposición para para debatir la dramática realidad que padecen los más de los 2 millones de afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses.

De esta forma el peronismo decidió archivar temporalmente su feroz interna partidaria por una razón puramente matemática: la oposición tenía las 47 manos necesarias para el quórum y forzar la sesión que ponía contra las cuerdas al titular de IOMA Homero Giles

Como venimos contando en MDZ la sesión para pedir la interpelación de Homero Giles , presidente de IOMA , había sido forzada por la unión de la mayoría de los bloques opositores, incluidos los cinco diputados del bloque Unión y Libertad comandado por Martín Rozas; uno de los dos bloques libertarios “blue” que suele jugar en sintonía con el peronismo.

Motivo por el cual, desde el oficialismo bonaerense, estaban confiados en que la sesión se iba a caer por “ausencia” de alguno de los 5 diputados libertarios “blue” o “libermassistas” - como se los conoce en los pasillos de la Legislatura bonaerense-. Pero las conversaciones, hasta última hora del domingo, para que eso ocurra no prosperaron y el kirchnerismo se vio obligado a usar el reglamento interno para blindar al Camporista Homero Giles y evitar que el PRO, La Libertad Avanza, los dos bloques radicales y la Coalición Cívica se cuelguen la cucarda de haberle marcado la agenda al peronismo en la Legislatura bonaerense.

El argumento formal al que apeló el titular de la Cámara Baja bonaerense, Alejandro Dichiara, para obturar los planes de la oposición unas horas antes de la una de la tarde, hora fijada para sesionar, fue la "necesidad de continuar el análisis de los temas" para darle más profundidad al debate legislativo.

Pero en los pasillos legislativos el rumor era otro, que desde gobernación dieron la orden de bloquear y patear para más adelante la sesión; jugando con la posibilidad de que al reprogramar la sesión la oposición se quede sin quórum por “las bajas” de algunos legisladores. Y de esta forma evitar, con el mundial de fondo, que en el recinto se ponga en debate la compleja situación de IOMA que afecta a más de dos millones de bonaerenses afiliados a la obra social estatal.

La oposición cargo contra Kicillof en redes sociales por bloquear el debate de IOMA

La reacción de los bloques opositores no se hizo esperar, inundando las redes sociales con mensajes acusando al ejecutivo provincial de haber hecho una “puesta en escena” y de “abandonar” a los bonaerenses. El malestar opositor radica en que la parálisis de IOMA no es un debate técnico, sino una crisis estructural que golpea a más de dos millones de afiliados en el territorio provincial que el responsable de la obra social, Homero Giles, tiene que dar las explicaciones del colapso.

Desde La Libertad Avanza, el virtual jefe de bloque de diputados violetas Juan Osaba afirmo, “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA. El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social”.

Agregando “No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos. Están más preocupados por criticar al gobierno nacional que por resolver los problemas de la gente y de la obra social", sostuvo Osaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2064011125067243935?s=20&partner=&hide_thread=false Kicillof no quiere dar la cara por el DESASTRE que hizo con IOMA.

El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses.

No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos.… — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 8, 2026

En la misma sintonía, se manifestaron los diputados de los bloques radicales, Alejandra Lorden presidenta de la bancada UCR -Unión Cívica Radical, destaco en “X” que “el kirchnerismo volteo la sesión” sentenciando que al oficialismo provincial "no le importa la salud de los bonaerenses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleLorden/status/2063998786087620883?s=20&partner=&hide_thread=false El Kirchnerismo volteó la sesion para tratar el abandono de #IOMA.



Quedó demostrado que no le importa la salud de los bonaerenses. Solo fue una puesta en escena, sin interés por dar respuestas concretas al padecimiento de más de 2 millones de afiliados. pic.twitter.com/81tKCboL7l — Alejandra Lordén (@AleLorden) June 8, 2026

Mientras que su par del otro bloque radical, Diego Garciarena, manifestó “Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/2064010113833197641?s=20&partner=&hide_thread=false Perdimos una oportunidad para discutir la catástrofe de IOMA. Es un tema que no es partidario y que está afectando seriamente la salud pública de los bonaerenses.

El Gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) June 8, 2026

En tanto desde el bloque del PRO de la Cámara Baja provincial, emitieron un durísimo comunicado señalando que "mientras miles de afiliados enfrentan demoras en la atención, dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos, el oficialismo decidió impedir el debate".

“Lo ocurrido demuestra la escasa prioridad que el gobernador Axel Kicillof le asigna a la situación de IOMA y a los más de dos millones de afiliados que dependen de la obra social provincial. En lugar de promover la transparencia, brindar información y rendir cuentas sobre el estado de una institución que atraviesa una profunda crisis, el oficialismo optó por bloquear una instancia de discusión legítima en el ámbito legislativo.”, destacaron desde el bloque de diputados amarillos.

La actividad parlamentaria se reprogramó para el próximo jueves a partir de las 13 horas. El oficialismo logró postergar el vendaval opositor, pero la jugada dejó expuesta que las tribus peronistas se unieron para blindar a uno de los funcionarios más cuestionados de la administración Kicillof y que juega con la salud de los más de dos millones de bonaerenses afiliados a IOMA.