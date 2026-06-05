IOMA: La oposición logro que en el recinto se trate la crisis de la obra social; ¿será una sesión fantasma?

Tras la jugada opositora por la crisis del IOMA , el presidente de la Cámara Baja bonaerense Alejandro Dichiara convocó a una sesión especial para tratar el pedido de interpelación a Homero Giles . Para avanzar alcanza con mayoría simple, pero sobre los 92 diputados presentes. Por lo que el peronismo activó el mecanismo para hacer “caer la sesión”.

Si bien la oposición unida logró el número mágico para tocarle la oreja al peronismo y poder convocar la sesión para tratar los diferentes pedidos para que el presidente del IOMA dé explicaciones en el recinto, las tribus peronistas protegerán al funcionario más cuestionado de la administración Kicillof .

Según pudo averiguar MDZ el movimiento de pinzas de la oposición para obligar a que se hable en el recinto de la Cámara baja boanerense de la crisis de IOMA , molestó a las autoridades del cuerpo. Especialmente por la adhesión a la movida opositora de uno de los bloques “libertarios Blue”, a quienes consideran “aliados” al oficialismo.

La jugada de uno de los bloques “libermassistas” fue tomada como una traición, por lo que es muy probable que aquellos cinco diputados que acompañaron la demanda del PRO; La Libertad Avanza, los dos bloques de la UCR y la Coalición Cívica, este lunes no presten “sus voluntades” para avanzar en la interpelación del titular de la obra social de los estatales bonaerenses. Más teniendo en cuenta que la izquierda este viernes presentó su proyecto para IOMA y sus dos diputados van a tratar de defenderlo en el recinto.

La crisis de la obra social de los estatales bonaerenses, uno de los puntos débiles de la gestión Kicillof

La parálisis de la obra social bonaerense - afecta a más de dos millones de afiliados de IOMA rehenes de la falta de cobertura y de los cortes de servicios de los prestadores que reclaman los pagos de los servicios prestados y la actualización del valor de las prestaciones médicas- es uno de los puntos más débiles en los siete años que Kicillof lleva gobernando la provincia de Buenos Aires.

Ante este escenario, la oposición unida logró algo que no había ocurrido durante un gobierno peronista en la Legislatura boanerense. Forzar una sesión para tratar la interpelación de un funcionario provincial.

Motivo por el cual la mayoría de los diputados que firmaron el pedido este lunes se sentarán en sus bancas, esperando llegar al quorum y los más importante tratar de conseguir lo imposible: Que se sienten en sus bancas la totalidad del cuerpo, es decir que los 92 diputados estén presentes en la sesión especial.

De ocurrir eso sería un oxímoron, que provocaría la implosión del peronismo boanerense y la oposición se llevaría una cucarda. Lo cierto es que La Cámpora no está dispuesta a entregar a Homero Giles, uno de sus capitanes; el kicillofismo no quiere dejar en evidencia el fracaso de su gestión en la salud pública y el Frente Renovador no va ser el que detone la alianza de las tres patas peronistas que gobiernan la provincia de Buenos Aires.

Motivo por el cuál desde antes de que Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, dé respuesta al pedido de la oposición y convoque a la sesión especial del lunes 8 para tratar la crisis de IOMA; el peronismo activó la maquinaria para que la sesión se caiga.

Es decir que sea una sesión fantasma y dejar a la oposición pedaleando en el aire para que proteste una hora después cuando se lleve adelante la sesión ordinaria para la cual si estará garantizado el quorum

La rosca por los fondos municipales también se tratará el lunes en diputados

Tras sucesivas cancelaciones y desplantes (el último dejo a dos diputados esperando hasta que les apagaron la luz) por falta de quorum de la comisión de Presupuesto; que es la encargada de tratar los diferentes proyectos presentados en torno a cómo será “repartido” el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal que los intendentes reclaman que sea de libre disponibilidad y que no pase por el filtro de la Bicameral de seguimiento, se habría llegado a un acuerdo.

Por lo que de ser así, el destino de los fondos frescos -acordados en diciembre pasado a cambio del endeudamiento pedido por Kicillof- sería el tema central de la sesión ordinaria de las 14 Hs del próximo lunes.

De no ser así en la Cámara Baja bonaerense se habría convocado la segunda sesión ordinaria del año solo para tratar declaraciones; es decir para “cumplir con él cupo”. Más si tenemos en cuenta el rumor fuerte que resuena por los pasillos legislativos, que la de este lunes sería la última hasta que termine el mundial y el receso de invierno. Por lo que la Cámara de diputados bonaerenses volvería a sesionar recién en agosto; mientras que en el Senado provincial todavía la primera sesión del año sigue en veremos.