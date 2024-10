Médicos no atenderían a los afiliados de IOMA por 30 días y hasta podrían romper el convenio

El conflicto entre el Instituto de obra médico asistencial (IOMA) y la Federación médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) es de vieja data, originándose en una deuda de varios miles de millones de pesos que viene arrastrando, desde hace años, la actual gestión de IOMA. Conflicto que empezó a tomar un espiral ascendente luego de que IOMA, de manera unilateral, decidiera romper el convenio con FEMEBA en municipios de la Sexta Sección Electoral, englobados en la Región Sanitaria Junín.

Como venimos contando en MDZ, desde la presidencia de IOMA, conducida por el camporista Homero Giles, afirmaron que tomaron esa determinación ante las serias “irregularidades” detectadas y la “falta de transparencia” en pago de prestaciones y honorarios profesionales; cortando todo canal de diálogo con FEMEBA. Por este motivo, desde la federación que nuclea a los médicos bonaerense decidieron tomar medidas de acción directa, entre la que se destacó un corte del servicio en toda la provincia por cuatro días que afectó a todos los afiliados de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, por lo que debieron reprogramar turnos o afrontar de manera particular consultas y prestaciones médicas.

Homero Giles presidente de IOMA, micrófono en mano, junto al ministro de Salud bonaerense, Nicólas Kreplak, y el titular del SUTEBA, Roberto Baradel.

El conflicto no se detuvo ahí, todo lo contrario: las autoridades de IOMA decidieron potenciarlo “arrojando nafta al fuego”. Amenazaron con romper el convenio con FEMEBA y comenzaron a cerrar convenios directos con “círculos médicos” por fuera de la federación que agrupa a los galenos bonaerenses ramificando el enfrentamiento, que llegó a tener ribetes personales con denuncias y acusaciones de uno y otro lado

Por el momento IOMA, firmo cuatro convenios por fuera de FEMEBA, pero Homero Giles afirma que seguirán avanzando con la firma de convenios en toda la provincia “es histórico" porque "no sucedía hace 70 años", sostuvo el titular de la obra social de los estatales bonaerenses.

Como respuesta al accionar de IOMA, desde el consejo directivo de FEMEBA realizaron en La Plata una asamblea con los presidentes de las federaciones médicas de 89 distritos, donde evaluaron medidas de acción directa. Entre las que destacan un cese total de actividades por 30 días y la posibilidad de” denunciar el convenio” con IOMA. De ocurrir esto último, los más de dos millones trescientos mil afiliados a la obra social del estado bonaerense se quedaran sin atención y sin prestaciones médicas en todas las entidades primarias de salud que articulan con FEMEBA.

Reunión en La Plata del Consejo Directivo de FEMEBA.

Una alta fuente de FEMEBA aseguró a MDZ que si de IOMA no abren un canal de diálogo, no hay marcha atrás con las medidas: “Les pedimos disculpas a los afiliados de IOMA, no nos dejaron otra salida". Y agregaron: "Agotamos todas las instancias de diálogo y desde la presidencia de IOMA nunca respondieron”.

"La unidad existente entre los médicos, se ve corroborado por el hecho de que, tras casi tres meses de conflicto, en solo 3 de los 120 partidos donde FEMEBA tiene presencia aceptaron hacer convenio directo con IOMA", destacó la fuente consultada.

A todo esto, mediante un comunicado, la mesa ejecutiva de FEMEBA remarcó que "mientras IOMA debe más de 8.000 millones, la Federación Médica paga a sus médicos a las 48 horas de recibir el pago, siempre ha sido transparente en el manejo de sus convenios y jamás se negó a ser auditada".

Y, cargando contra el camporista Homero Giles, titular de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses, manifestaron: "Debería empezar por explicar con qué fondos adquirió la vivienda que compró en la ciudad de La Plata o por qué se rodea de personas con dudosos antecedentes".

Denuncia que motivó la respuesta del presidente de IOMA. Desde su cuenta de “X”, Giles sostuvo que "no va a retroceder", exigiéndole al titular de FEMEBA, Guillermo Cobián que se disculpe públicamente “o será denunciado penalmente".

Nada es casual. FEMEBA es la misma que hoy amenaza con publicar datos personales para amedrentar y así sostener sus negocios.



Sr. Presidente de FEMEBA: le aviso que es en vano porque no voy a retroceder. Y exijo que pida disculpas públicas o será denunciado penalmente. — Homero Giles (@homerogiles) October 22, 2024

De no mediar, en el corto plazo, una solución a un conflicto - que parece haber sido motorizado adrede por una de las partes, para desplazar a la otra -, los afiliados de IOMA se quedarán por espacio de un mes sin cobertura médica en toda la provincia de Buenos Aires.