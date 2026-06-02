IOMA: la oposición fuerza una sesión especial para interpelar al titular de la obra social estatal bonaerense

La oposición en la Cámara Baja bonaerense hizo una jugada coordinada que dinamito el blindaje legislativo del peronismo al titular del IOMA , Homero Giles . La mayoría de los bloques opositores en diputados abroqueló posiciones juntando 47 firmas, quorum propio, para forzar a una sesión especial para exigir respuestas sobre el colapso de la obra social de los estatales bonaerenses.

La iniciativa que nació de la bancada de diputados provinciales del PRO, comandado por el marplatense Alejandro Rabinovich, actuó como un imán para juntar a los bloques opositores a Kicillof , habitualmente fragmentados.

Desde los libertarios liderados por Juan Esteban Osaba, hasta los dos bloques radicales comandados por Alejandra Lordén y Diego Garciarena; pasando por la Coalición Cívica bajo el mando del bahiense Andrés De Leo, HECHOS de los hermanos Passaglia y el bloque Unión, Renovación y Fe (ex “libertario blue”), cerraron filas para que el titular del IOMA de explicaciones en el recinto de Diputados de la Legislatura bonaerense . Solo la izquierda y el espacio Nuevos Aires (ex “libertarios blue”, que suelen jugar para el oficialismo) no estamparon su firma en el documento.

Para los firmantes, la situación cruzó una línea roja institucional. “No puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad es garantizar el acceso efectivo a la salud”, sentenciaron en los fundamentos del pedido entregado al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, quien ahora dispone de diez días reglamentarios para llamar a sesión.

Homero Giles al banquillo

El objetivo principal de la embestida tiene nombre y apellido: Homero Giles. El titular del IOMA es el apuntado para presentarse a una interpelación directa y dar explicaciones sobre una parálisis prestacional que ya desbordó los despachos judiciales.

La oposición busca que el presidente de la obra social de los estatales bonaerenses rinda cuentas sobre los constantes cortes de servicios, turnos postergados y cirugías demoradas que sufren los afiliados a IOMA. A lo que el diputado radical Diego Garciarena calificó la situación de la obra social estatal bonaerense no como un tema administrativo, sino como "un problema de salud y de derechos".

Sin embargo, el temario que la oposición logró imponer va mucho más allá de la presencia del funcionario. Entre la decena de expedientes acumulados, emergió un foco de conflicto de alta sensibilidad: la exigencia de informes urgentes sobre una supuesta filtración masiva de datos tras un hackeo informático que habría dejado expuesta la información privada de los afiliados a merced de estafas virtuales.

La pauta oficial y la autarquía de IOMA pican en punta

El verdadero golpe al riñón de la administración provincial se esconde en las propuestas de reformas estructurales del IOMA. El menú legislativo incluye un proyecto impulsado en conjunto por La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica que propone suspender el pago de la pauta oficial del Gobierno bonaerense para desviar de manera inmediata esos fondos al pago de deudas del IOMA con clínicas y proveedores médicos.

A esto se suma la búsqueda de la autarquía financiera de la obra social estatal bonaerense, mediante una reforma legal que obligue a la tesorería provincial a transferir los recursos antes del día 15 de cada mes.

La intención es evitar que el dinero de los afiliados, descontado compulsivamente del recibo de haberes, duerma en las cuentas generales de la provincia y poder dotar de esta forma al IOMA de una caja independiente que destrabe la cadena de pagos.

Por lo que el vicepresidente de la Cámara Baja bonaerense por La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba argumentó que "la magnitud de las deudas y la recurrencia del conflicto hacen necesaria la intervención de la Legislatura".

Intervención legislativa y amparos judiciales

El texto final con el que la oposición unida justificó la convocatoria a la sesión especial por el colapso de IOMA, deja en claro que el mecanismo de control constitucional se activó ante el colapso de las vías ordinarias de atención.

“Cuando los afiliados deben recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos, tratamientos o prestaciones que le corresponden por derecho; cuando los prestadores denuncian atrasos que comprometen la continuidad de la atención; y cuando los reclamos se multiplican sin respuesta satisfactoria, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir”, concluye el documento firmado por la mayoría de las autoridades de los bloques opositores al gobierno de Kicillof

Con el pedido formal ingresado por mesa de entradas y con el número mágico que posibilita con 47 voluntades el quorum; la oposición le arrebató el control de la agenda al peronismo en la Cámara de Diputados bonaerense. Ahora a Kicillof se le abre un frente de tormenta donde el relato de la gestión del estado presente, choca de frente con la realidad que padecen los afiliados de IOMA; desde que La Cámpora, con Homero Giles a la cabeza, maneja la obra social de los estatales bonaerenses.

La cuenta regresiva de diez días, que tiene el presidente de la Cámara Baja provincial para convocar a la sesión especial comenzó a correr; y el peronismo deberá prepararse a pagar el costo político en el recinto.