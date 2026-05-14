IOMA: la oposición exige explicaciones y crece la presión sobre Kicillof por el titular de la obra social

Tras la medida de fuerza por 48 horas de los médicos, la movilización a La Plata de acompañantes terapéuticos y las reiteradas protestas de los afiliados, la oposición quiere que el presidente de IOMA, Homero Giles, de explicaciones en la Legislatura bonaerense . La pregunta que se hacen los legisladores, especialmente opositores, es porqué Axel Kicillof banca a uno de sus funcionarios más cuestionados.

La iniciativa, para que el titular de IOMA se presente a dar explicaciones por la grave situación de la obra social que dejo sin prestaciones médicas a cientos de miles de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires, fue presentada por los bloques de diputados de UCR Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica.

Si bien el pedido de interpelación fue impulsado por el presidente del bloque de diputados de la UCR Cambio Federal, Diego Garciarena , y contó con el acompañamiento de sus exsocios de Juntos por el Cambio, la grave situación de IOMA atraviesa transversalmente a la mayoría de los bloques legislativos.

Salvo al bloque peronista, que bloqueo sistemáticamente en ambas cámaras legislativas, los diferentes pedidos de la oposición para que el titular de IOMA comparezca en la Legislatura bonaerense y explique el colapso de la obra social más grande de la provincia; agudizándose la crisis desde que asumió la presidencia del organismo en diciembre del 2019.

Un sistema que "naturalizó" el abandono de los afiliados

Para los diputados de UCR Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica, la crisis de IOMA no es una suma de casos aislados. Es un cuadro estructural de mala gestión. “En los últimos años se han multiplicado los reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, interrupción de prestaciones y falta de cobertura de medicamentos de alto costo”, disparó Diego Garciarena.

Los legisladores opositores sienten que la desidia del IOMA se volvió una norma en el gobierno de Kicillof. El texto del pedido de interpelación a Homero Giles es letal: “Se suman cuestionamientos relacionados con los mecanismos de contratación, auditoría, administración y control de los recursos del Instituto. La magnitud y reiteración de estas situaciones excede casos aislados y evidencia un cuadro estructural que requiere explicaciones claras y precisas por parte de las máximas autoridades del organismo”.

Prestadores en pie de guerra por las deudas

El dato que terminó de acelerar los tiempos políticos fue el paro de la Agremiación Médica Platense. El reclamo de los médicos no es un reclamo abstracto: los profesionales piden que IOMA pague las prestaciones adeudadas de enero, febrero y marzo de 2026. Es decir, los médicos trabajaron todo el primer trimestre del año, como se diría, "a la gorra".

Cabe resaltar que la Agremiación Médica Platense anunció la restitución del servicio a IOMA, desde el mediodía de este jueves "tras efectivizarse un pago parcial significativo" de la deuda.

Agremiacion medica platense

Un dato no menor, que por la caída de las prestaciones de IOMA en el interior de la provincia de Buenos Aires, muchos de los afiliados de la obra social recurren a los centros de salud de la capital provincial para poder atenderse.

A esto se le suma la marcha de acompañantes terapéuticos y cuidadores, el eslabón más débil de la cadena, que denuncian meses de atraso en sus honorarios. La pregunta que flota en el aire, y que Homero Giles deberá responderle a los legisladores opositores, es básica: si los aportes de los empleados públicos entran todos los meses religiosamente, ¿a dónde va a parar la plata de IOMA si no es a los prestadores?

La lupa sobre la "caja" y los contratos

La oposición no solo quiere hablar de salud, quiere hablar de números. El pedido de interpelación apunta directamente a los “mecanismos de contratación, auditoría, administración y control de los recursos”. En este punto, la oposición pone el ojo sobre los nuevos prestadores de la obra social y “sus vinculaciones” con el oficialismo provincial y la presidencia del IOMA.

Para el diputado Diego Garciarena resulta “imprescindible” que Homero Giles informe sobre el estado financiero real del organismo. Los legisladores advirtieron que “la situación de IOMA no puede naturalizarse” y que el Poder Legislativo tiene la obligación de exigir transparencia en un servicio que impacta en la vida de millones de bonaerenses.

El costo político de un silencio que aturde

La convocatoria al titular de IOMA pone a la administración de Axel Kicillof en un lugar incómodo. Hasta ahora, la estrategia de la presidencia de la obra social de los estatales bonaerenses fue el desgaste y el pago a “cuentagotas” a los gremios médicos, centros de salud y demás prestadores; pero la exposición de los reclamos de los afiliados, prestadores y la continua presión legislativa elevó el precio del conflicto.

Con los servicios básicos y de alta complejidad bajo amenaza, y una deuda que se acumula más rápido de lo que se gestiona, el margen del gobierno de Kicillof para sostener a Homero Giles se achica.

La interpelación no es solo un trámite administrativo. Y si bien se necesita de mayoría, algo que el peronismo no acompañaría, como ocurrió con los dos pedidos presentados por el diputado del PRO Fernando Rovello, para que el funcionario sea interpelado, la crisis de que atraviesa el IOMA se traduce en una mala gestión; por lo que el gobierno bonaerense no puede esconder la situación responsabilizando al gobierno de Milei por ahogar financieramente a la provincia de Buenos Aires.