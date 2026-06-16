Una dirigente cercana a Axel Kicillof apuntó contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

Mientras los principales dirigentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires hacen un intento de tregua en medio de la guerra entre el gobernador Axel Kicillof y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, la guerra sigue en las segundas líneas.

En esta ocasión, Berenice Iañez, uno de los principales referentes de Axel Kicillof en la Ciudad de Buenos Aires, fue contra Cristina Kirchner y aseguró que la expresidenta "está bastante equivocada" y que "jode bastante las pelotas".

Iañez es legisladora porteña y referente de la agrupación La Patria es el Otro, que responde al ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Sus declaraciones tuvieron lugar en la Cátedra Libre Hebe de Bonafini, organizada por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde compartió el estrado con la presidenta de esa organización, Carmen Arias.

En ese marco, Iañez reivindicó la figura del gobernador bonaerense y enumeró a los grandes líderes que, a su entender, marcaron la historia argentina: "San Martín, Rosas, Perón, Eva, Néstor".

Luego de una pausa, agregó: "Y a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y joda bastante las pelotas".

También aludió a las presiones que el sector kicillofista recibió durante el conflicto interno con Kirchner: "Nos amenazaron en un congreso del PJ, y nos amenazaba 'mamá' que decía que la provincia de Buenos Aires se iba a prender fuego", señaló, en referencia a dichos de la expresidenta.

La legisladora no ahorró críticas sobre el Gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner, al que calificó como "una desilusión tremenda" y un "Gobierno de mierda, en el que la militancia sufrió mucho, porque estaba todo pensado para fracasar".

En esa línea, cuestionó también que "alguien venga con un video y nos diga quién es el candidato a presidente", en alusión al respaldo que Kirchner le expresó a Fernández a través de redes sociales en 2019.