Los túneles que conectan candidatos, pretensiones y una tensión que crece aceleradamente

“Yo lo estoy viendo a Máximo Kirchner como candidato a presidente”. Así empezó una repentina reunión entre consultores y periodistas institucionales que también permitió saber algunas particularidades del mundo libertario.

“Milei lo llamó y lo cagó a pedos”, comentaba el comunicador que pudo participar del momento en el que un muy importante diputado nacional recibía la recriminación del presidente de la Nación porque no había tratado bien a su hermanísima, Karina Milei .

Son de esos encuentros donde los mundos supuestamente opuestos se tocan, se mezclan y hasta generan ese túnel imprescindible que nunca parece funcionar pero que, en un momento, sirve.

Entre diferentes análisis e hipótesis de ese futuro que nunca llega hay algunos temas que parecían increíbles hasta hace algunos meses. La posibilidad de la fractura de la alianza La Libertad Avanza con el PRO , que podría provocar otra ruptura, la del peronismo kirchnerista renovador.

¿Saldrán las reelecciones? Los intendentes reunidos en la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el libertario bullrichista Diego Valenzuela, pero que la integran otros exjefes comunales como Mario Ishii, Pablo Petrecca y Jorge Paredi así lo creen. Pero no es porque tengan alguna certeza sino porque no pueden creer que no se den.

Estas últimas semanas fueron tortuosas para los legisladores y los intendentes. Es que entre el mundial y las internas nunca pudieron sesionar. A pesar de pedidos trascendentales como los que formulan los jefes comunales de todos los distritos, que pretenden que la plata que reparte la legislatura por un acuerdo con el Ejecutivo pueda utilizarse para el pago de sueldos, algo que en el interior bonaerense parece que está en peligro para mitad de año en adelante.

En el Senado bonaerense, Valenzuela moviliza a la oposición libertaria. Inquieto, apremiado porque después de seis meses jamás se convocó a una sesión, el intendente en uso de licencia de Tres de Febrero empezó a buscar apoyos para que la Cámara Alta sesione de una buena vez.

Su titular, Verónica Magario, en conflicto permanente con Sergio Berni y Mario Ishii, los dos senadores más pesados, debe defender los intereses de Axel Kicillof contra lo que pretenden sus socios del kirchnerismo renovador. En esta pelea, el gobernador siempre queda en minoría. En principio, la semana que viene, las puertas del Cuerpo se abrirán para iniciar la primera sesión ordinaria del año.

Los espacios políticos atraviesan una crisis sin precedentes. La anarquía libertaria es constante y las peleas y rencillas internas tratan de disimularse con proyectos imposibles de esquivar, como la Comisión Especial para saber qué pasa en el IOMA o la pretensión de sesionar alguna vez. Fuera de eso, la iniciada independencia de Patricia Bullrich, que tiene senadores y diputados que le reportan, suma prevenciones a las que ya tienen los originarios de Las Fuerzas del Cielo y los que siempre contuvo Sebastián Pareja.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió al auxilio de los empleados endeudados con financieras y bancos.

Ahí, entre los que se consideran los “terrenales”, empezó a observarse una grieta entre dos viejos aliados como Ramón “Nene” Vera y Luciano Olivera, ambos de la Primera Sección Electoral. Olivera era el conductor natural y directo de Pareja, que luego tuvo que ceder ante la presión territorial provocada por Vera, ahora también lanzado como candidato a gobernador.

Mientras tanto, Axel Kicillof sigue sin modificar un centímetro su camino trazado para ser presidente, aunque eso le agigante la distancia con la familia Kirchner. Desde las cercanías de Máximo Kirchner se preguntan cuándo pedirá por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca le piden tanto a Sergio Massa, quizás porque no consideran que el Frente Renovador sea parte del peronismo o, directamente, porque lo cuidan como el aliado más fiable a la hora de poner un candidato para enfrentar al gobernador.

¿Por qué habrá dicho el comensal aquel de la candidatura de Máximo Kirchner? “Porque tiene un discurso y un sector que lo escucha. Con eso le alcanza y le sobra para condicionar a todo el resto del peronismo. Además, la madre ya lo declaró heredero sin ningún otro intermediario”, relató.

Mientras que despreocupadamente se “arregla el país”, en el corazón profundo del conurbano, pasan cosas, muchas de ellas muy graves. La caída de la actividad y los atrasos salariales o directamente la interrupción de las relaciones laborales hicieron que las familias no pudieran pagar sus deudas con las entidades bancarias, oficiales o virtuales.

Por eso, el municipio de Morón firmó un convenio para que por lo menos doscientas familias, que pueden ser muchas más, consigan un crédito a menor costo el interés con el Ente Municipal de La Plata, antes conocido como Banco Municipal. ¿Habrá un acuerdo futuro también para dos políticos del mismo espacio como Lucas Ghi y Julio Alak?

Cerca de Morón, por la Universidad de La Matanza, quien no la pasó bien fue Ricardo Lorenzetti. Convocado para dar una charla en la que estuvo lo más granado del poder judicial regional, siempre tan proclive a los llamados desde el poder, su llegada fue traumática. Es que en las intermediaciones de la UNLAM estaban colgados, sin que nadie los hubiese querido sacar, los carteles que lo trataban muy mal. Algunos creen que Lorenzeti empieza a ser expuesto porque es el operador elegido por Javier Milei para cubrir las vacantes de la Corte Suprema, en desmedro de los otros cortesanos y la mayoría del sistema judicial.