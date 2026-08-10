La millonaria inversión en la ruta 40 para unificar el control fronterizo Mendoza - San Juan
La obra se ubicará en la ruta 40, en la localidad de San José, Las Heras. Qué se va a construir y cuánto va a costar.
El Gobierno Provincial abrió esta semana el llamado a licitación para la construcción de un nuevo Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan, con el objetivo de agilizar y darle seguridad al tránsito regional entre las provincias.
En concreto, se otorgará un lugar físico y logístico a las fuerzas policiales y a los inspectores fitosanitarios de ambas provincias, con una obra que se ubicará a la altura del kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40, en la localidad de San José, Las Heras.
De esta forma, se terminará con los múltiples controles que están a poca distancia entre sí y se reducirán los tiempos de espera para quienes viajan a diario entre una jurisdicción y otra.
Obras a la vera de la ruta 40 Mendoza - San Juan
La iniciativa contempla una transformación integral del predio a través de un moderno plan de infraestructura que combinará refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones tanto del lado Oeste de la ruta (sentido Norte-Sur, de ingreso a Mendoza) como del lado Este (sentido Sur-Norte, de ingreso a San Juan).
Para agilizar los plazos de trabajo y garantizar un estándar de calidad duradero, las tareas edilicias se llevarán a cabo mediante sistemas constructivos no tradicionales, lo que permitirá avanzar rápido y sin entorpecer en exceso el movimiento vehicular durante el desarrollo de los trabajos.
Del lado Oeste, donde ingresan los vehículos a Mendoza, el proyecto abarca la ampliación y remodelación de las casillas existentes y del destacamento policial, además de la edificación de nuevas viviendas para el personal fitosanitario y de seguridad sanjuanino y mendocino.
También se prevé la construcción de más de 1.000 metros cuadrados de calzada para sumar un carril de alta demanda, nuevas playas de estacionamiento para autos, colectivos y camiones, una cabina de peaje, zonas de retorno y un núcleo sanitario completo para el público. A esto se sumará la renovación de los tinglados, la instalación de paneles fotovoltaicos, un nuevo sistema de provisión de energía traído desde San Juan y la adecuación de reservorios de agua y depósitos de residuos.
Por su parte, en el sector Este, destinado a quienes viajan hacia la provincia de San Juan, se levantará una vía de ingreso con tres carriles, tres cabinas de peaje, un gran tinglado principal y una zona techada especial para la inspección de vehículos. Este sector contará además con su propia casilla de control, baños públicos, playas de estacionamiento y un área de desinsectación vehicular con plataformas separadas para autos y camiones. El equipamiento se completará con cartelería clara, iluminación integral, señalización vial y depósitos específicos para productos fitosanitarios.
Con esta inversión, que por presupuesto oficial Mendoza destinará $ 5.158 millones, se busca no solo modernizar instalaciones y abaratar costos operativos, sino también coordinar operativos de seguridad más firmes frente al delito y proteger la sanidad agrícola regional de manera mucho más rápida, cómoda y eficiente para todos los conductores que transitan por la Ruta 40.
La recepción de ofertas será el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Casa de Gobierno.