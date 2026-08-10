La millonaria inversión en la ruta 40 para unificar el control fronterizo Mendoza - San Juan

El Gobierno Provincial abrió esta semana el llamado a licitación para la construcción de un nuevo Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan, con el objetivo de agilizar y darle seguridad al tránsito regional entre las provincias.

En concreto, se otorgará un lugar físico y logístico a las fuerzas policiales y a los inspectores fitosanitarios de ambas provincias, con una obra que se ubicará a la altura del kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40 , en la localidad de San José, Las Heras.

De esta forma, se terminará con los múltiples controles que están a poca distancia entre sí y se reducirán los tiempos de espera para quienes viajan a diario entre una jurisdicción y otra.

La iniciativa contempla una transformación integral del predio a través de un moderno plan de infraestructura que combinará refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones tanto del lado Oeste de la ruta (sentido Norte-Sur, de ingreso a Mendoza) como del lado Este (sentido Sur-Norte, de ingreso a San Juan).

Para agilizar los plazos de trabajo y garantizar un estándar de calidad duradero, las tareas edilicias se llevarán a cabo mediante sistemas constructivos no tradicionales, lo que permitirá avanzar rápido y sin entorpecer en exceso el movimiento vehicular durante el desarrollo de los trabajos.

Del lado Oeste, donde ingresan los vehículos a Mendoza, el proyecto abarca la ampliación y remodelación de las casillas existentes y del destacamento policial, además de la edificación de nuevas viviendas para el personal fitosanitario y de seguridad sanjuanino y mendocino.

Así será el nuevo Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan. Prensa Gobierno

También se prevé la construcción de más de 1.000 metros cuadrados de calzada para sumar un carril de alta demanda, nuevas playas de estacionamiento para autos, colectivos y camiones, una cabina de peaje, zonas de retorno y un núcleo sanitario completo para el público. A esto se sumará la renovación de los tinglados, la instalación de paneles fotovoltaicos, un nuevo sistema de provisión de energía traído desde San Juan y la adecuación de reservorios de agua y depósitos de residuos.

Por su parte, en el sector Este, destinado a quienes viajan hacia la provincia de San Juan, se levantará una vía de ingreso con tres carriles, tres cabinas de peaje, un gran tinglado principal y una zona techada especial para la inspección de vehículos. Este sector contará además con su propia casilla de control, baños públicos, playas de estacionamiento y un área de desinsectación vehicular con plataformas separadas para autos y camiones. El equipamiento se completará con cartelería clara, iluminación integral, señalización vial y depósitos específicos para productos fitosanitarios.

Así será el nuevo Centro de Control Unificado Mendoza-San Juan. Prensa Gobierno

Con esta inversión, que por presupuesto oficial Mendoza destinará $ 5.158 millones, se busca no solo modernizar instalaciones y abaratar costos operativos, sino también coordinar operativos de seguridad más firmes frente al delito y proteger la sanidad agrícola regional de manera mucho más rápida, cómoda y eficiente para todos los conductores que transitan por la Ruta 40.

La recepción de ofertas será el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Casa de Gobierno.