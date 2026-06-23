Axel Kicillof se reunió con el embajador de la Unión Europea para impulsar inversiones y cooperación
El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con el embajador de la UE y representantes diplomáticos de 21 países del bloque. La agenda incluyó inversiones, producción, ciencia, educación, inteligencia artificial y transición energética.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este martes una reunión con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque regional.
El encuentro se desarrolló en la embajada de la Unión Europea, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó además con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y del subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.
En cuanto a los diplomáticos europeos, participaron delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
¿Qué temas abordó Axel Kicillof con los representantes de la Unión Europea?
Durante la reunión se analizaron nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación entre la provincia de Buenos Aires y los países que integran la Unión Europea. Según se informó, las conversaciones estuvieron centradas en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, educación, cultura y producción.
Además, los participantes intercambiaron opiniones sobre los desafíos que enfrenta el escenario internacional y la situación actual de América Latina.
¿Por qué la Unión Europea es un socio clave para Argentina?
Uno de los ejes del encuentro fue el fortalecimiento de los vínculos históricos entre Europa y Argentina para generar mayores oportunidades de desarrollo. En ese marco, se destacó que la Unión Europea se consolidó durante 2025 como el principal inversor externo del país.
Actualmente, más de 1.200 empresas europeas operan en Argentina en sectores considerados estratégicos, entre ellos la industria, la energía, los agroalimentos, la minería y las telecomunicaciones.
¿Qué oportunidades de cooperación se analizaron para la provincia de Buenos Aires?
La agenda de trabajo incluyó distintas alternativas de cooperación orientadas al desarrollo productivo y tecnológico de la provincia. Entre los temas destacados aparecieron el financiamiento para proyectos de transición energética, iniciativas vinculadas a soberanía digital, el desarrollo de inteligencia artificial y la articulación científico-tecnológica.
Según se indicó, estos sectores representan áreas prioritarias para profundizar el trabajo conjunto entre la provincia de Buenos Aires y los países europeos.