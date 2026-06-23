Axel Kicillof se reunió con el embajador de la Unión Europea para impulsar inversiones y cooperación

El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con el embajador de la UE y representantes diplomáticos de 21 países del bloque. La agenda incluyó inversiones, producción, ciencia, educación, inteligencia artificial y transición energética.

Axel Kicillof junto al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este martes una reunión con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque regional.

El encuentro se desarrolló en la embajada de la Unión Europea, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó además con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y del subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

En cuanto a los diplomáticos europeos, participaron delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.

Axel Kicillof junto al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué temas abordó Axel Kicillof con los representantes de la Unión Europea? Durante la reunión se analizaron nuevas oportunidades de inversión, comercio y cooperación entre la provincia de Buenos Aires y los países que integran la Unión Europea. Según se informó, las conversaciones estuvieron centradas en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, educación, cultura y producción.

Además, los participantes intercambiaron opiniones sobre los desafíos que enfrenta el escenario internacional y la situación actual de América Latina.