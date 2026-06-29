Sin plata no hay romance: el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense le para por primera vez a Axel Kicillof

Los siete años de romance entre Axel Kicillof y los gremios docentes parece haber llegado a su fin. En un giro, hasta el momento inédito, el Frente Gremial de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro docente por 24 horas para este martes 30 de junio. La medida de fuerza de los maestros es en reclamo de aumento salarial.

La paciencia de los maestros bonaerenses se agotó tras las promesas vacías del gobierno bonaerense. La última vez que los representantes gremiales se sentaron con los negociadores paritarios de Kicillof fue el 12 de junio. Desde entonces, el Ejecutivo provincial estiró los plazos, no presentó ninguna oferta de recomposición y terminó liquidando los sueldos de junio sin incremento salarial.

El paro docente es convocado por Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop; gremios integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense . Por lo que tendrá un alto impacto, este martes en los tres niveles educativos de la provincia de Buenos Aires .

El creciente malestar de los docentes en las escuelas, que ven como mes a mes sus salarios pierden poder adquisitivo fue la gota que derramo el vaso; obligando a los gremios afines a Kicillof a tomar medidas de fuerza por primera vez desde que asumió como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque el tema salarial es principal detonante del paro docente , el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense le tira sobre la mesa a Kicillof un pliego de condiciones que expone deficiencias estructurales que la provincia arrastra desde hace años, que se fueron agudizando en los últimos 3 años.

Las cúpulas sindicales salieron a denunciar formalmente "la situación crítica que atraviesa la educación bonaerense", abriendo el paraguas sobre áreas sensibles que van mucho más allá de la paritaria tradicional.

Entre las demandas exigidas, los docentes incluyeron: el cese inmediato de la sobrecarga de tareas que enfrentan en el día a día, el desfinanciamiento sistemático de las escuelas técnicas y la alarmante desatención de la obra social estatal. Los educadores exigen que se garantice el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), jaqueado por constantes denuncias de cortes en la cobertura médica de los trabajadores públicos.

El fantasma de la violencia y la falta de resguardo

La escalada de tensión en las aulas es el otro factor de peso que aceleró la huelga general. La proliferación de episodios violentos dentro y fuera de las escuelas, es otro factor de peso en el paro docente de este martes en la provincia de Buenos Aires.

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, fue categórica al respecto y señaló que esta "medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los numerosos casos de violencia y la falta de convocatoria a discutir salarios”.

Según la dirigente gremial, el problema requiere intervenciones urgentes que superen el marco de la discusión salarial ordinaria, "Hay una proliferación de hechos de violencia que son públicos y que requieren de diversas medidas, como la implementación plena del Acuerdo de Resguardo y Reparación o la aplicación de legislación vigente para que delitos o contravenciones de este tipo sean penalizados”.

LILIANA OLIVERA: “ESTE PARO ES UNA DEMANDA DE TODOS LOS DOCENTES ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y LA FALTA DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL”



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El doble frente discursivo y la jubilación

En medio del fuego cruzado, los gremios también juegan su propio partido político apuntando con el dedo hacia la Casa Rosada para amortiguar el golpe directo a La Plata. Desde la FEB insistieron en que parte de la pérdida del poder adquisitivo responde a decisiones nacionales, reclamando la restitución de fondos específicos. *"Solicitamos la restitución del FONID que fue eliminado por el gobierno nacional. Y por la otra, necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, destaco Liliana Olivera titular de la FEB.

El paro del Frente de Unidad Docente de este martes, es un quiebre en la relación de los gremios estatales con el gobierno de Kicillof. Los gremios avisaron que se acabó la paciencia y de no ser convocados en el corto plazo a la paritaria estatal con una propuesta firme, no se descartan nuevas medidas de fuerza contra el gobierno provincial.