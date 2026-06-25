IOMA no paga y pagan los afiliados: psicólogos no atenderán a pacientes de la obra social bonaerense

IOMA no para de sumar conflictos. El viernes los psicólogos no atenderán, por 24 Hs a afiliados de la obra social. Reclaman pagos adeudados desde marzo.

La gestión de Homero Giles no para de sumar conflictos con los prestadores en salud. Los psicólogos realizaran una protesta por 24 Hs en reclamo de pagos adeudados desde marzo. Foto: Prensa IOMA

La gestión de Homero Giles al frente de IOMA, no para de sumar conflictos. Este viernes, 26 de junio, los psicólogos no atenderán a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses. La medida de fuerza por 24 Hs, se sentirá con fuerza en la región Capital, es en reclamo del pago de prestaciones adeudadas desde marzo.

Los psicólogos se cansaron de las promesas de IOMA A los profesionales de la salud mental nucleados en el Colegio de Psicólogos Distrito XI, comprende La Plata y la región Capital, se les acabo la paciencia con las autoridades de IOMA. Para los prestadores de la obra social de la provincia de Buenos Aires trabajar y no cobrar, lamentablemente se está coinvirtiendo en una norma. Los psicólogos de la región Capital desde marzo vienen “atendiendo gratis” a los afiliados de IOMA.

Desde el Colegio profesional calificaron la situación como “inadmisible”. Mediante un duro comunicado, advirtieron que el ahogo financiero por los incumplimientos de IOMA impactan directamente en la calidad del servicio: “La persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados”.

Los afiliados a la obra social de los estatales bonaerenses sufren las consecuencias de la pelea del directorio de IOMA con la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires Foto: Portal Diputados Bonaerenses Una protesta que no es un hecho aislado El paro desde este viernes por 24 Hs de los psicólogos, lamentablemente no es un hecho aislado. Es un caso más que se suma a la larga lista de prestadores en salud que se vieron obligados a cortar o restringir por falta de pago la atención a los afiliados de IOMA.

Uno de los casos testigos, es el de la Agremiación Médica Platense (AMP), que en los últimos meses recrudeció el conflicto con IOMA, por los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los honorarios profesionales. La relación entre los médicos y el IOMA está rota. La tensión llegó a su punto máximo, hace unos días luego de que el titular de la obra social Homero Giles tildara a la Agremiación Médica Platense de "parasitaria", lo que desató una inmediata intimación legal por parte de los médicos platenses. Gastón Quintans, presidente de la entidad médica, insistió en que el desfasaje de los valores frente al aumento de costos vuelve insostenible la continuidad de muchas prácticas médicas esenciales.