IOMA no paga y pagan los afiliados: psicólogos no atenderán a pacientes de la obra social bonaerense
IOMA no para de sumar conflictos. El viernes los psicólogos no atenderán, por 24 Hs a afiliados de la obra social. Reclaman pagos adeudados desde marzo.
La gestión de Homero Giles al frente de IOMA, no para de sumar conflictos. Este viernes, 26 de junio, los psicólogos no atenderán a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses. La medida de fuerza por 24 Hs, se sentirá con fuerza en la región Capital, es en reclamo del pago de prestaciones adeudadas desde marzo.
Los psicólogos se cansaron de las promesas de IOMA
A los profesionales de la salud mental nucleados en el Colegio de Psicólogos Distrito XI, comprende La Plata y la región Capital, se les acabo la paciencia con las autoridades de IOMA. Para los prestadores de la obra social de la provincia de Buenos Aires trabajar y no cobrar, lamentablemente se está coinvirtiendo en una norma. Los psicólogos de la región Capital desde marzo vienen “atendiendo gratis” a los afiliados de IOMA.
Desde el Colegio profesional calificaron la situación como “inadmisible”. Mediante un duro comunicado, advirtieron que el ahogo financiero por los incumplimientos de IOMA impactan directamente en la calidad del servicio: “La persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados”.
Una protesta que no es un hecho aislado
El paro desde este viernes por 24 Hs de los psicólogos, lamentablemente no es un hecho aislado. Es un caso más que se suma a la larga lista de prestadores en salud que se vieron obligados a cortar o restringir por falta de pago la atención a los afiliados de IOMA.
Uno de los casos testigos, es el de la Agremiación Médica Platense (AMP), que en los últimos meses recrudeció el conflicto con IOMA, por los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los honorarios profesionales. La relación entre los médicos y el IOMA está rota. La tensión llegó a su punto máximo, hace unos días luego de que el titular de la obra social Homero Giles tildara a la Agremiación Médica Platense de "parasitaria", lo que desató una inmediata intimación legal por parte de los médicos platenses. Gastón Quintans, presidente de la entidad médica, insistió en que el desfasaje de los valores frente al aumento de costos vuelve insostenible la continuidad de muchas prácticas médicas esenciales.
Pacientes de rehenes en un sistema quebrado
Mientras las autoridades de IOMA y del Ministerio de Salud bonaerense se acusan mutuamente con los prestadores médicos; los más de dos millones de afiliados de la obra social estatal de la provincia de Buenos Aires quedan atrapados en el medio.
Los psicólogos remarcaron que, hasta ahora, mantuvieron la atención de pacientes de IOMA para no cortar tratamientos crónicos, pero la paciencia se va terminando a medida que adelgaza la billetera.
Es de destacar que IOMA, por su volumen de usuarios, debería ser la estructura prestacional más sólida de la provincia. Pero como lo recaudado, mediante descuento de haberes, va a rentas generales la obra social termina financiado, en parte, el déficit de la provincia y por ende el sistema funciona como un embudo financiero que licúa los ingresos de los profesionales empujando a los pacientes al desamparo terapéutico.
La pregunta que queda flotando es ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una obra social que no le paga a los prestadores y abandona a sus afiliados?