El rol clave de Sierra Pintada en el plan nuclear de Javier Milei y la ventana para reactivar la mina de uranio

El complejo fabril minero Sierra Pintada cerró sus puertas en 1995. En 2003 Néstor Kirchner intentó reactivar la mina de uranio pero la Justicia frenó la reapertura en 2005. Ahora, 31 años más tarde, Javier Milei pone el foco en el Plan Nuclear Argentino y sus funcionarios no descartan la reactivación del yacimiento a la par de la remediación.

El 20 de diciembre de 2024, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino que constaba de dos etapas. En la primera se debía construir un reactor modular pequeño en el predio de la Central Nuclear Atucha y en la segunda el plan era desarrollar la reservas de uranio para cubrir la demanda interna y exportar.

En mayo, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, dio a conocer los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026 en los que destacó cuatro ejes:

En este sentido, uno de los objetivos se centra en buscar activamente "la generación de divisas mediante la exportación de productos y servicios nucleares de alto valor agregado", explica el documento oficial.

Además, pone el foco en la inversión privada como actor principal. "Las experiencias internacionales más exitosas son aquellas en las cuales el Estado ejerce rectoría estricta sobre el sector pero combina su función rectora con eficiencia operativa privada, empresas operadoras profesionalizadas y usuarios industriales con capacidad técnica propia. Esta articulación constituye el núcleo del diseño de cualquier política nuclear contemporánea", especifica.

Cuándo puede reactivarse Sierra Pintada

Esta semana las autoridades nacionales recorrieron el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada para mostrar a los medios mendocinos el avance de las obras de remedición de los pasivos ambientales y dar una señal clara a los posibles inversores sobre el impulso del gobierno nacional a la política nuclear. Durante la visita, Ramos Napoli dio detalles que los tiempos del tratamiento de los residuos de uranio y deslizó la posibilidad de reactivar la mina.

Julieta Caballero - MDZ

"No hay un timeline específico para la remediación porque también está atado a si en algún momento se reactiva la producción. No hay que esperar a que termine la remediación para volverla a explotar. La producción y la remediación son tareas que perfectamente pueden coexistir, ir en paralelo", dijo el funcionario de Milei.

Además, indicó que el momento de explotación dependerá de las autorizaciones que se emitan a nivel provincial y también de la Autoridad Regulatoria Nuclear porque se deben cumplir todos los pasos que dicta la ley vigente.

"Sierra Pintada cuenta con infraestructura que permitiría ponerla en marcha y empezar a tratar los pasivos en un plazo de tiempo mucho más corto. Esto va a estar sujeto a una audiencia pública con lo cual la licencia social es parte fundamental para que eventualmente se reactive", agregó Ramos Napoli.

Quién explotará la mina de uranio

Desde 1957, Sierra Pintada depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y fue este organismo el encargado de su explotación entre 1975 y 1995. Actualmente, se ocupa de la remediación. Sin embargo, Ramos Napoli descartó la posibilidad de que quede en manos de la CNEA la reactivación de la mina de uranio.

"No es una prioridad para la Nación. La minería de uranio es una actividad que en el mundo llevan adelante los privados, es perfectamente viable y es perfectamente sostenible", remarcó el funcionario.

En cuanto a los posibles métodos de extracción del metal pesado y radiactivo, Ramos Napoli señaló que se puede utilizar la lixiviación alcalina para recuperar el uranio en un proyecto viable económicamente que respete las leyes ambientales de Mendoza como la 7722 que prohíbe el uso de arsénico.

Julieta Caballero - MDZ

Sierra Pintada

Sierra Pintada es considerado el mayor yacimiento de uranio conocido de la Argentina. Entre 1975 y 1995 produjo aproximadamente 1.600 toneladas, cerca del 20 por ciento del uranio estimado del complejo. Actualmente, Argentina cubre la demanda de uranio con importaciones por eso hay un gran interés en reactivar las minas.

Desde que se paró la producción del complejo -por la caída de los precios internacionales-, en el predio se enterraron 5.223 tambores de 200 litros provenientes del tratamiento del uranio de Sierra Pintada procesado en Dioxitex (Córdoba) y hay 1 millón de m3 de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.

Actualmente, Sierra Pintada solo cuenta con la autorización para remediar los pasivos ambientales y para reactivar a mina de uranio se necesita completar el proceso legal que implica la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Por el momento, desde la Nación estiman una inversión proyectada para este año que supera los $1.300.000.0000 para terminar las obras de remediación y comenzar los últimos meses de 2027 con el tratamiento de agua de cantera y residuos sólidos.