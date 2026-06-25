Hallaron un bloque de uranio en una planta de reciclaje de Río Cuarto

Momentos de preocupación y sorpresa se vivieron en una planta de reciclaje de la ciudad cordobesa de Río Cuarto luego de que trabajadores encontraran un bloque identificado como " uranio empobrecido" entre los materiales que ingresaban para su procesamiento.

El hallazgo se produjo durante la noche del miércoles en el predio ubicado sobre la colectora de la Autovía A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa, cuando empleados realizaban tareas habituales de descarga y clasificación de residuos. Según trascendió, los operarios detectaron una pieza metálica con la inscripción "uranio empobrecido", lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de seguridad y la intervención de distintos organismos especializados.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, integrantes de la Policía de Córdoba y agentes de la Policía Federal, quienes montaron un operativo preventivo mientras se realizaban las primeras evaluaciones sobre el material encontrado.

La situación generó especial inquietud debido a que, antes de conocerse la naturaleza del elemento, al menos ocho trabajadores habían manipulado el bloque durante las tareas de clasificación.

No obstante, las autoridades informaron posteriormente que las mediciones efectuadas arrojaron parámetros de baja radiación, compatibles con el tipo de material hallado, y descartaron riesgos inmediatos para la salud de las personas que estuvieron en contacto con la pieza.

Los trabajadores involucrados fueron apartados preventivamente y quedaron bajo seguimiento mientras continuaban las tareas de análisis y resguardo del material.

Qué es el uranio empobrecido

El uranio empobrecido es un subproducto derivado del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Aunque conserva cierto nivel de radiactividad, emite una radiación considerablemente menor a la del uranio utilizado como combustible nuclear.

Debido a su elevada densidad, este material suele emplearse en la fabricación de blindajes y municiones perforantes, además de algunas aplicaciones industriales específicas.

Las autoridades buscan ahora determinar cómo llegó el bloque hasta la planta recicladora y cuál era su procedencia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para garantizar su correcta manipulación y disposición final.