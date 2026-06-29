"Estamos hiperblindados": la afirmación de Javier Milei ante una posible corrida rumbo a las elecciones de 2027

Javier Milei no descartó un escenario de inestabilidad en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, aunque sostuvo que el equipo económico está "hiperblindado" ante una eventual corrida cambiaria. El mandatario salió además a respaldar la marcha de la economía luego del último dato oficial de actividad, correspondiente a abril, que registró una baja intermensual del 1,5% y una mejora interanual del 1,6%.

Consultado sobre si prevé un ataque especulativo el año próximo, con los argentinos corriendo hacia el dólar, el jefe de Estado respondió que "no descartamos nada" y que da por hecho que algunos actores intentarán hacer "lo peor para el país". "Estamos hiperblindados", sintetizó, y agregó "que los mercados están viendo que vamos a reelegir".

En esa línea, defendió el método de su gestión: "Trabajamos siempre con las hipótesis de peor escenario, pasó el año pasado con las LEFIs. Decían barbaridades. Si les hacíamos caso a los econochantas, impresentables e ignorantes, el plan económico hubiera volado por los aires", lanzó en una entrevista con el canal de streaming Neura.

Sobre la situación del Banco Central, remarcó: "Estamos armando un arsenal enorme para proteger a la economía el año que viene, y la economía va a crecer. Pierde sentido un ataque especulativo". Y completó: "Ya compramos USD 11.000 millones y estamos a mitad de año. Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el Gobierno".

Milei adjudicó la volatilidad de los últimos indicadores a cuestiones coyunturales y sostuvo que el proceso de crecimiento "continúa", al poner el foco en la tendencia-ciclo, que según sus números avanzó un 0,3% en el mes.

Para el Presidente, ahí está la verdadera lectura: "Eso significa que la economía argentina viene viajando a un ritmo de 4%", afirmó. También destacó que el Producto Bruto Interno del primer trimestre creció un 2,3%, una cifra que, a su criterio, supera el promedio histórico: "En los últimos 100 años previos a que nosotros llegáramos a la administración, el crecimiento promedio anual fue del 1%. Con lo cual, está por encima del promedio histórico", señaló.

El "intento de golpe" y el salto del riesgo país

El mandatario también ligó el desempeño reciente a factores políticos. Aseguró que durante la segunda mitad del año pasado hubo "un intento de golpe de Estado" que, a su juicio, disparó una ola de movimientos especulativos: "Se desarmaron las posiciones en bonos argentinos y el riesgo país llegó a 1.500 puntos básicos. Eso hizo que cayera la demanda de dinero y se acelerara la tasa de inflación. Consecuentemente, eso nos llevó las tasas de intereses en pesos a niveles enormes", describió.

Según su relato, ese episodio frenó en seco un crecimiento que, calculó, llegaba al 6% en el primer trimestre antes de la crisis política. Una vez superado, afirmó, la inflación empezó a ceder y el riesgo país retrocedió: "Eso empezó a permitir que la economía se recuperara", remarcó.

"El peor" dato y las proyecciones para el segundo semestre

Milei definió el 2,3% del primer trimestre como "el peor" registro que espera mostrar en toda su gestión, al anticipar que los próximos serán mejores, y sostuvo que la actividad y el consumo privado están en máximos históricos.

"Las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI", planteó. Fue más allá al asegurar que el "verdadero riesgo país" argentino es de 60 puntos básicos, un número que surge de la colocación del Bonar 2027, con un rendimiento apenas por encima del 5% anual.

"Para adelante tenemos menos riesgo país, vamos a tener más inversión", proyectó, apoyado en la concesión de más de 9.000 km de corredores viales al sector privado y en los flujos del RIGI. Sobre esa base, pronosticó que el salario real de los argentinos crecerá en la segunda mitad del año.