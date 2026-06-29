Axel Kicillof le reclamará una audiencia a Diego Santilli por "una deuda billonaria" de Nación

El gobierno bonaerense salió a marcarle la cancha a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete y le pidió una audiencia para reclamar por fondos y obras paralizadas. La administración de Axel Kicillof sostiene que la Nación mantiene deudas y recortes que generan un desfinanciamiento de 26,7 billones de pesos para la provincia.

El planteo fue realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , quien reveló que ya se comunicó con Santilli para solicitar una reunión y exigir respuestas por la situación financiera de Buenos Aires.

La designación del exdiputado nacional generó una inmediata reacción política en La Plata. “ Esperemos que ayude a que el Gobierno nacional pague deudas con la Provincia y a que retome más de mil obras paradas, ya que quiere ser candidato a gobernador ”, lanzó Bianco.

El funcionario recordó que Santilli aspira a competir por la Gobernación en 2027 y cuestionó su relación con la provincia durante la gestión libertaria. Según detalló, la Nación adeuda unos 17 billones de pesos y el impacto total de la quita de recursos asciende a 26,7 billones .

“Nunca hizo nada por la provincia, pese a que él es bonaerense. Y se supone que tiene intención de ser candidato a gobernador”, afirmó. En la misma línea, agregó: “No ha enviado aportes del Tesoro Nacional, como a otras provincias. No ha enviado fondos. Cero. Hay saña con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Bianco explicó que la nota enviada al futuro jefe de Gabinete contempla un pedido de audiencia y la elaboración de un plan de trabajo para abordar la interrupción de transferencias y la paralización de obras públicas.

La crítica de la Provincia a Javier Milei por la deuda

Además, apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. “El gobierno nacional ha borrado de su mapa de gestión a la provincia. El problema no es Santilli o Adorni. Es Javier Milei. Milei ha decidido destruir a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

“Estaba impidiendo la gestión porque el no podía poner la cara. Lo tuvieron que sacar porque estaba parando la gestión”, aseguró.

Respecto de la situación judicial del exfuncionario, planteó que “es un problema de la Justicia, que deberá investigar si incurrió en lavado de activos por corrupción o solo una omisión maliciosa”.

Por último, cuestionó la continuidad de Adorni en el directorio de YPF. “No presentó la renuncia a YPF. Va a intentar seguir ganando 93 millones de pesos. Tiene que presentar la renuncia. Si no puede explicar sus movimientos como Jefe de Gabinete, capaz ahora lo va a justificar”, afirmó.