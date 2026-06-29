Postergaron la indagatoria de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero de Fred Machado

La defensa del economista había pedido más tiempo para analizar el expediente y el juez Mirabelli reprogramó la audiencia para el próximo 7 de julio. La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario detenido en Estados Unidos.

El magistrado federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aplazó la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero luego de que su defensa solicitara una prórroga para acceder y analizar en profundidad la documentación incorporada al expediente.

La audiencia estaba prevista para este martes 30 de junio, pero el juez hizo lugar al planteo del abogado del economista y dispuso la audiencia para el próximo martes 7 de julio.

El pedido fue presentado por Claudio Lamela, defensor de Espert, quien argumentó que la causa sumó recientemente una importante cantidad de pruebas y documentación que requieren un estudio detallado antes de que su cliente preste declaración. Con ese fundamento, la Justicia resolvió reprogramar la indagatoria para la semana próxima.

La causa contra José Luis Espert La investigación se centra en la presunta relación financiera entre Espert y el empresario Federico "Fred" Machado, quien respaldó la campaña presidencial del economista en 2019 y posteriormente fue investigado en Estados Unidos por fraude, lavado de dinero y delitos vinculados con operaciones financieras ilícitas. Según la fiscalía, una transferencia de 200.000 dólares proveniente de un fideicomiso ligado a Machado constituye uno de los principales ejes de la causa.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez, ese dinero habría sido posteriormente utilizado para la compra de vehículos y otros bienes, operaciones que son analizadas para determinar si tuvieron como objetivo dar apariencia de legalidad al origen de los fondos. La investigación también alcanza a la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert, por presuntas inconsistencias en la documentación contable presentada para justificar esos movimientos.