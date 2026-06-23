Citan a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El magistrado federal Lino Mirabelli convocó al diputado para el próximo 30 de junio para que responda en la causa donde se analiza una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.

Para el Gobierno, José Luis Espert falló en aclarar su situación y generó "dudas y sospechas" en la opinión pública.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó al diputado nacional José Luis Espert a que brinde indagatoria en el marco del expediente que apunta a un presunto esquema de lavado de dinero. La medida alcanza también a otras personas y empresas vinculadas al expediente, que tiene como eje una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una cuenta asociada al empresario Federico “Fred” Machado.

La investigación busca determinar el origen y destino de fondos que habrían ingresado al entorno del legislador. Los investigadores sostienen que existen elementos suficientes para profundizar el análisis judicial sobre las operaciones financieras bajo sospecha.

Según el planteo del fiscal federal Fernando Domínguez, existen indicios de que parte de ese dinero habría sido utilizado para adquirir bienes y realizar inversiones con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos de origen presuntamente ilícito. En el expediente se mencionan la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus, además de aportes a un fideicomiso denominado Dunas.

Espert sostiene que el dinero recibido correspondió a un contrato de consultoría vinculado a un emprendimiento minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que no encontró evidencia suficiente de que el economista hubiera desarrollado tareas profesionales vinculadas a ese proyecto. Además, los investigadores sostienen que el dirigente nunca viajó al país centroamericano y que las explotaciones mineras mencionadas en el acuerdo no se encontraban operativas en el período analizado.

El vínculo entre José Luis Espert y Fred Machado, bajo la lupa La relación entre Espert y Machado ya había sido objeto de atención judicial debido al respaldo que el empresario brindó a la campaña presidencial del economista en 2019. La investigación también busca reconstruir el flujo de fondos que rodeó aquella actividad política y determinar si existieron mecanismos destinados a ocultar su verdadero origen.