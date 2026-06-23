Complicado: un exministro de Axel Kicillof irá a juicio oral por lavado de dinero

El exministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof , Jorge D'Onofrio enfrentará un juicio oral por una causa vinculada al presunto lavado de activos a través de la adquisición de un vehículo de alta gama. La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Junto a D'Onofrio también será juzgado Facundo Asensio, exdirector de Control y Fiscalización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , ambos señalados por la Justicia como partícipes de operaciones realizadas con dinero de origen presuntamente ilícito.

De acuerdo con la acusación, los dos funcionarios habrían intervenido en la compra de un Audi Q8 utilizando fondos que, para la investigación, provendrían de delitos cometidos contra la administración pública de la provincia de Buenos Aires.

La pesquisa determinó que el 19 de octubre de 2023 Asensio registró el vehículo a su nombre en un organismo de la Ciudad de Buenos Aires y declaró un valor de $30 millones para concretar la operación.

Sin embargo, la fiscalía detectó una diferencia significativa al analizar la póliza contratada para el automóvil. Allí, el mismo rodado figuraba valuado en $173,8 millones, monto que tanto el fiscal como el magistrado consideran más cercano a su precio real.

La causa también pone bajo la lupa la verdadera posesión del vehículo. Aunque la documentación oficial indicaba que pertenecía a Asensio, los investigadores sostienen que quien disponía habitualmente del Audi era D'Onofrio, que contaba con una cédula azul habilitante y un dispositivo TelePASE registrado a su nombre.

Para la Justicia, el dinero destinado a la compra del automóvil estaría vinculado a maniobras bajo investigación en tribunales de La Plata por presuntos delitos de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Esas actuaciones se relacionan con el funcionamiento del sistema de VTV que encabezaba Asensio y que dependía políticamente del ministerio conducido por D'Onofrio.